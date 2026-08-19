Angellov: Ende aktiv zjarri në fshatin Çanishtë, nuk rrezikohet ndonjë fshat tjetër
Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim (DMSH), Stojançe Angelov, në një video-paraqitje deklaroi se zjarri pranë fshatit Çanishte të Prilepit është ende aktiv. Ai nuk pret që zjarri të kërcënojë këtë ose ndonjë fshat tjetër.
“Zjarri që shpërtheu të hënën pasdite në zonën e fshatit Çanishte të Prilepit në pjesën e Prilepit të Mariovës është ende aktiv, por në këtë moment nuk kërcënon fshatin Çanishte, as nuk kërcënon ndonjë fshat tjetër, sepse përpara fshatit Krushevicë, që është fshati tjetër pas meje, është ngritur një mbrojtje e mirë dhe nuk pres që zjarri të arrijë fare në këtë fshat, por edhe nëse arrin, do të ndalet sepse e kemi prerë disa herë gjatë natës. Në këtë moment nuk ka asnjë degë aktive që lëviz drejt fshatit Krushevicë, gjë që nuk do të thotë se situata nuk do të ndryshojë”, tha Angellov.
Ai thekson se në fshatin Orle të Manastirit ka një degë me të cilën zjarrfikësit e Manastirit po luftojnë dhe është angazhuar një buldozer i rëndë për të bërë një prerje për shuarjen e zjarrit.
“Në këtë anë, në anën e Çanishtes dhe Krushevicës, zjarrfikësit e Prilepit po punojnë me mbështetjen e ekipeve speciale të Drejtorisë – ekipe zjarrfikëse me katër Pinzgauer, si dhe disa ekipe të Drejtorisë të përbëra nga zjarrfikës vullnetarë nga Manastiri, Koçani dhe Vinica të cilët gjithashtu dhanë rezultate të shkëlqyera. Një pjesë e madhe e degëve janë prerë. Nëse vija ishte ndoshta më shumë se 20 kilometra, tani është ndërprerë. Siç mund ta shihni pas meje, kemi një shtyllë në një vend, në një vend tjetër, por nuk kemi vijë zjarri të pandërprerë. Helikopteri i policisë bëri një punë të shkëlqyer për ne, i cili ndihmoi në shuarjen e një pjese të kreshtës ku nuk mund të kalonim me Pinzgauer, kështu që në përgjithësi situata është e qëndrueshme, gjë që nuk do të thotë se nuk mund të përkeqësohet në asnjë moment”, theksoi ai.
Angelov theksoi se Drejtoria ka kontroll mbi kërcënimin për zonat e populluara.
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