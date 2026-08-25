Angel Reese thyen dy rekorde të WNBA-së, Dream fiton 78-71 ndaj Sparks
Angel Reese udhëhoqi Atlanta Dream në një fitore 78-71 ndaj Los Angeles Sparks, duke shënuar një natë të jashtëzakonshme në tabelë. Ajo mbylli ndeshjen me 26 kërcime, një rekord të ri për një ndeshje në WNBA, dhe gjatë përballjes vendosi gjithashtu rekord sezonal të totalit të kërcimeve, duke kaluar shifrën e mëparshme.
Siç raporton Bleacher Report, Reese vendosi rekordin e sezonit kur, me 6:17 minuta për të luajtur në pjesën e katërt, mori një kërcim ofensiv pas një tentativa të humbur. Totalisht 458 kërcime këtë sezon e nxorrën atë përpara rekordeve të mëparshme; ajo kaloi shifrën 451 të vendosur nga A’ja Wilson në 2024, ndërsa marka prej 26 kërcimesh në një ndeshje theu rekordin 23-vjeçar të Chamique Holdsclaw, që ishte 24 që nga 23 maji 2003. Ndërsa kjo ishte një natë historike individuale, përkthimi i impaktit të saj në lojë duket i qartë: katër ditë më parë, Reese u bë e para që regjistroi të paktën 20 pikë, 10 kërcime, 5 asistime dhe 3 vjedhje pa humbur asnjë tentativë.
Fitorja thekson ndjeshëm serinë e Dream, që tani janë 25-13, me katër fitore radhazi dhe gjashtë fitore në shtatë ndeshjet e fundit. Ekipi vazhdon të jetë i pozicionuar në vendin e katërt në garën për play-off, vetëm gjysmë ndeshjeje prapa Las Vegas Aces për vendin e tretë. Pas kësaj ndeshjeje, Atlanta do të rikthehet në fushë të premten për të pritur Connecticut Sun, para se WNBA të bëjë një pushim trejavor për Kupën e Botës së FIBA-s.
Për statistika dhe përmbledhje më të hollësishme të ndeshjes mund të konsultoheni me shkrimin e Bleacher Report.
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