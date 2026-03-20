Anglia/ Tuchel zbulon 11 të privilegjuarit, Alexander-Arnold, Shaw dhe Watkins humbin Botërorin!
Thomas Tuchel ka shtangur sot opinionin publik sportiv në Angli me zgjedhjet e bëra sa i përket grumbullimeve për miqësoret e marsit dhe strategjisë që ka ndjekur me 11 lojtarë.
Sipas komisarit teknik gjerman janë plot 11 lojtarë, të cilët do t’i bashkohen ekipit pas miqësores së 27 marsit kur “Tre luanët” do të ndeshen me kombëtaren e Uruguait. “Nuk është një sekret që lojtarë si Dean Henderson, Dan Burn, Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Harry Kane dhe Bukayo Saka kanë besimin tim”, shpjegoi Tuchel, i cili pranoi se futbollistët në fjalë do të jenë në dispozicion të tij vetëm për ndeshjen kundër Japonisë (31 mars). Sipas Tuchel 11 lojtarët kanë nevojë për pak pushim.
Krejt tjetër situatë paraqitet për emra si Alexander-Arnold, Shaw dhe Watkins, të cilët Tuchel duket se nuk i ka më në konsideratë dhe se me shumë mundësi nuk do të jenë pjesë e planeve të tij për të ardhmen.
Të grumbulluarit:
Portierë: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton & Hove Albion)
Mbrojtës: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan)
Mesfushorë: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace)
