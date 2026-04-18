Anije iraniane qëllojnë mbi cisternë në Ngushticën e Hormuzit
Teherani rikthen kufizimet në rrugën jetike detare mes përshkallëzimit me SHBA; tensionet rriten ndërsa priten bisedime të reja
Një cisternë nafte ka raportuar se është vënë nën zjarr nga anije luftarake iraniane gjatë kalimit në Ngushticën e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme për tregtinë globale të energjisë. Sipas organizmave ndërkombëtarë të transportit detar, incidenti ndodhi menjëherë pasi Irani shpalli rikthimin e kufizimeve në këtë rrugë strategjike, duke akuzuar Shtetet e Bashkuara për “shkelje të përsëritura të besimit”.
Pas incidentit, disa anije të tjera tregtare janë parë duke ndryshuar drejtim dhe duke u larguar nga zona, në një përpjekje për të shmangur rrezikun e përshkallëzimit ushtarak. Vendimi i Iranit për të kufizuar sërish lëvizjen në Ngushticën e Hormuzit vjen në kontekstin e bllokadës së vazhdueshme detare amerikane ndaj porteve iraniane, një masë që Teherani e konsideron provokuese dhe të paligjshme.
Në planin diplomatik, burime iraniane bëjnë të ditur se delegacione nga SHBA dhe Irani pritet të zhvillojnë bisedime të hënën për një marrëveshje të mundshme që mund t’i japë fund konfliktit. Megjithatë, pala amerikane nuk ka konfirmuar zyrtarisht takimin, ndërsa Presidenti Donald Trump ka paralajmëruar se armëpushimi mund të mos zgjatet nëse negociatat dështojnë.
Ndërkohë, tensionet rajonale mbeten të larta edhe në Liban, ku Izraeli ka shpallur vendosjen e një “vije të verdhë” që ndalon kthimin e banorëve të zhvendosur në disa zona të jugut të vendit, pavarësisht hyrjes në fuqi të armëpushimit. Situata në Lindjen e Mesme vijon të mbetet e paqëndrueshme, me rrezik të lartë për përshkallëzim të mëtejshëm.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.