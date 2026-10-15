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Teknologji

Anthropic i kalon 16.8 miliardë dollarë të ardhura në tremujorin e tretë dhe del me fitim

Kompania e inteligjencës artificiale pas modeleve Claude u tha investitorëve se të ardhurat u rritën ndjeshëm nga tremujori i dytë, ndërsa përgatit ofertën e saj publike.

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Kompania e inteligjencës artificiale Anthropic u ka bërë të ditur investitorëve se të ardhurat e saj në tremujorin e tretë u ngjitën në 16.8 miliardë dollarë, siç njofton Reuters duke cituar raportimin e Financial Times të mërkurën. Sipas të njëjtit raportim, kompania ka dalë edhe me fitim gjatë këtij tremujori.

Shifra shënon një rritje të fortë krahasuar me 11.5 miliardë dollarët e tremujorit të dytë. Të dhënat iu prezantuan investitorëve institucionalë në një takim me dyer të mbyllura, ku, sipas raportimit të Financial Times të përcjellë nga Reuters, kompania bëri të ditur se ishte fitimprurëse në bazë të rregulluar.

Rezultatet vijnë ndërsa Anthropic, e njohur për familjen e modeleve të inteligjencës artificiale Claude dhe e drejtuar nga Dario Amodei, përgatitet për ofertën e saj publike fillestare, e pritshme muajin e ardhshëm. Një tremujor me fitim e forcon pozicionin e kompanisë përpara daljes në bursë, në një treg ku investitorët po i ndjekin me vëmendje të ardhurat reale të laboratorëve të inteligjencës artificiale.

Sipas Reuters, shifrat e Anthropic pritet të ndiqen nga afër nga tregjet, sepse ato japin një masë konkrete të ritmit me të cilin kërkesa për shërbimet e inteligjencës artificiale po kthehet në të ardhura për kompanitë kryesore të sektorit.

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