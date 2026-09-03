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NHL

Anton Frondell synon të ndihmojë Blackhawks të kthehen në Playoff-et për Kupën Stanley

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Anton Frondell shprehet i motivuar para sezonit të tij të parë të plotë në NHL dhe ka si synim kryesor të ndihmojë Chicago Blackhawks të kthehen në Playoff-et për Kupën Stanley. 19-vjeçari, që bëri debutimin e tij në fund të sezonit të kaluar, shpreson të rritet individualisht ndërsa skuadra vazhdon procesin e rindërtimit.

Siç raporton nhl, Frondell, i cili shënoi nëntë pikë (tre gola, gjashtë asistime) në 12 ndeshjet e para në Ligë, tha gjatë European Player Media Tour se objektivi i parë është kualifikimi në play-off: “Qëllimi im për këtë sezon është t’i ndihmoj ekipit të arrijë në playoff-e”. Ai gjithashtu theksoi që, pasi të arrihet kjo, mbetet në dorën e skuadrës se sa larg mund të shkojnë.

Skuadra e Blackhawks mbetet e kompletuar me një bërthamë të re dhe premtuese: Connor Bedard, Frank Nazar, Bowen Byram, Alex Vlasic dhe Artyom Levshunov figurojnë si elementë kyç për të ardhmen. Shtesa e Bowen Byram nga Buffalo Sabres dhe rikthimi i Patrick Kane, tre herë fitues i Kupës Stanley me Chicago, rritin pritshmëritë për një përmirësim këtë sezon.

Megjithatë, mungesa e Bedardit do të ndjejë efektet; ai pritet të qëndrojë jashtë deri në nëntor pas operacionit në shpatullën e majtë. Frondell, zgjidhja e tretë e draftit të 2025-ës, është një nga alternativat për të marrë shiritin e qendrës në vijën e parë, por ai shpreson që kjo zëvendësim të jetë afatshkurtër dhe që Bedard të kthehet sa më parë.

Frondell gjithashtu ka folur për adaptimin nga Djurgården në SHL drejt NHL: ndryshimet e madhësisë së akullit, kërkesa për vendimmarrje më të shpejtë dhe nevoja për ritëm konstant ishin sfidat kryesore. Ai ka punuar gjatë verës për të përmirësuar fitimin e puck-ut në face-off dhe për t’u përshtatur si qendër, duke shprehur po ashtu dëshirën për të mësuar nga Connor Bedard dhe eksperienca e Patrick Kane në dhomat e zhveshjes.

Sipas nhl, Frondell tregon gatishmëri për të marrë përgjegjësi dhe për të punuar çdo ditë që të ndihmojë ekipin, ndërsa Blackhawks synojnë të ngrihen gradualisht drejt objektivit të rikthimit në playoff-e.

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