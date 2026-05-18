Arbeloa: Kanë qenë katër muaj të vështirë për të gjithë, ndeshja e fundit do të jetë një ditë lamtumire
Alvaro Arbeloa komentoi fitoren e Real Madrid ndaj Sevilla, duke u përqendruar edhe te lojtarët e tij kryesorë, Kylian Mbappé dhe Vinícius Júnior. “Kanë qenë katër muaj shumë të vështirë për të gjithë, përfshirë edhe ata“, pranoi trajneri, ndërsa theksoi angazhimin e palëkundur të ekipit.
Arbeloa më pas parashikoi që ndeshja e ardhshme në “Santiago Bernabéu” do të ketë një rëndësi të veçantë: do të jetë një ditë lamtumire të mundshme. “Është ndeshja e fundit… do të jetë gjithashtu një ditë lamtumire.”
Në aspektin fizik, trajneri i siguroi lojtarët, duke shpjeguar se këto janë vetëm probleme të vogla fizike. “Vinícius, Aurélien Tchouaméni dhe Dean Huijsen kanë raportuar probleme të vogla, por asgjë serioze“, sqaroi ai.
Së fundmi, ai foli për skuadrën dhe vlerën e lojtarëve spanjollë të klubit. “Real Madrid gjithmonë është dalluar për lojtarët më të mirë spanjollë“, tha ai, duke vlerësuar gjithashtu kontributin e lojtarëve të rinj dhe soliditetin e grupit.
