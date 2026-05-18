S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 103.18 ▲2.14%
ARI 4,547 ▼0.34%
EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980
BTC $76,958 ▼ -1.48% ETH $2,121 ▼ -2.96% XRP $1.3895 ▼ -1.98% SOL $84.8400 ▼ -2.33%
Tifozët shpërthejnë ndaj Juventusit pas humbjes 2-0 me Fiorentinën: Na çatë trapin…

Humbja 2-0 ndaj Fiorentinës në ndeshjen e fundit shtëpiake të sezonit ka ndezur protestën e tifozëve të Juventusit. Dhjetëra mbështetës u grumbulluan jashtë “Allianz Stadium”, duke shfaqur hapur pakënaqësinë ndaj skuadrës. “Respektoni ngjyrat tona”, “Juve jemi ne” dhe “Na çatë trapin…” ishin disa nga koret drejtuar Locatellit me shokë.

Disfata ndaj Fiorentinës, e kombinuar me fitoret e Milanit, Romës dhe Comos, komplikoi rëndë garën për Champions. Juventusi tashmë renditet i gjashti, dy pikë larg kuqezinjve dhe verdhekuqve, ndërsa edhe fitorja në derbin ndaj Torinos mund të mos mjaftojë për një vend në katërshe.

Pas ndeshjes foli Luciano Spalletti: “Ndeshja e jetës? Gjërat e jetës janë të tjera. Është gabim të thuash ‘jemi të gjithë të vdekur’. Janë ndeshje futbolli. Sigurisht, ky është një rezultat shumë i shëmtuar”. Trajneri mori përgjegjësitë mbi vete: “Nëse skuadra nuk arrin të shprehë nivelin që ka, i pari që duhet të vihet në diskutim jam unë. Bëmë një ndeshje shumë të dobët”.

Ai konfirmoi edhe një takim me John Elkann: “Do të bëj analizën time. Duhet të paraqes më shumë nga sa treguam sot. Mos shkuarja në Champions i kushton klubit, por unë sezonin e konsideroj pozitiv. Kemi bërë një sezon të madh, edhe pse disa episode na penguan ta bënim të jashtëzakonshëm”.

