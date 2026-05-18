Sporti

Festa e Interit/ Thuram tall Milanin me pankartën e miut, pastaj thumbon edhe Ambrosini-n

Sulmuesi francez shpërthen gjatë festës së titullit kampion, teksa në autobusin e zbuluar tallet me rivalët e përjetshëm.

Marcus Thuram edhe një herë ka qenë shpirti i festës së Interit. Këtë herë me një pankartë anti-Milan, që me siguri do të shoqërohet me polemika. Gjatë paradës së autobusit të zbuluar në rrugët e Milanos, sulmuesi ka marrë një pankartë nga tifozët e Interit me një figurë të veçantë.

Një i madh dhe një sfond kuqezi, një lloj ironie për rivalët e Milanit. Pas pak sekondash francezi e hoqi atë pankartë, duke ua kthyer fansave të Interit në festën e madhe të titullit kampion.

Gjithmonë në rrugëtimin e Interit nga “San Siro” në “Duomo”, një tjetër pankartë për Thuram, më eksplicite: “Derbit futini në …”. Një referim i qartë për fitoret e Milanit në sfidat direkt të sezonit kundër Interit.

“Remake” i asaj që bëri Ambrosini në 2007-ën, pas fitimit të Championsit: “Titullin futeni në …”. Tallje, ironi dhe reagime mes rivalëve që vazhdojnë edhe pas 20 vitesh.

