Arrestime në Britani gjatë protestës pranë bazës ajrore të përdorur nga SHBA
Policia britanike ka arrestuar shtatë persona gjatë një proteste pranë bazës ajrore RAF Lakenheath në lindje të Anglisë, e cila përdoret edhe nga forcat amerikane.
Pesë burra dhe dy gra u ndaluan në një kamp paqësor të ngritur jashtë bazës, ku aktivistët ishin mbledhur për të kundërshtuar përdorimin e saj si pikënisje për avionët amerikanë të përfshirë në konfliktin SHBA-Izrael kundër Iranit.
Protesta u organizua nga grupi “Lakenheath Alliance for Peace”, ndërsa të arrestuarit mbanin veshje me mesazhin: “Ne kundërshtojmë gjenocidin, ne mbështesim Palestine Action”.
Autoritetet deklaruan se arrestimet u kryen nën dyshimin për mbështetje ndaj Palestine Action, një organizatë e shpallur e ndaluar nga qeveria britanike.
Qeveria laburiste e drejtuar nga Keir Starmer e ka klasifikuar këtë grup si “terrorist”, duke e bërë të paligjshme anëtarësimin ose mbështetjen ndaj tij. Megjithatë, vendimi është kontestuar në gjykatë, ku në muajin shkurt u cilësua si “jo proporcional” dhe në kundërshtim me lirinë e shprehjes. Pavarësisht kësaj, ndalimi mbetet në fuqi deri në shqyrtimin përfundimtar të apelimit nga qeveria.
Sipas organizatorëve të protestave, mbi 2,700 persona janë arrestuar deri më tani në protesta të ndryshme në mbështetje të këtij grupi, ndërsa qindra janë përballur me akuza penale.
Policia theksoi se është e detyruar të zbatojë ligjin “ashtu siç është aktualisht në fuqi”, pavarësisht debatit ligjor që vazhdon rreth tij.
Ndërkohë, dy protestues të tjerë u arrestuan një ditë më parë për pengim të qarkullimit publik pranë së njëjtës bazë.
Zhvillimet vijnë në një moment tensionesh ndërkombëtare, ku Donald Trump ka kritikuar publikisht qeverinë britanike për, sipas tij, mungesë mbështetjeje të plotë në konfliktin SHBA-Izrael me Iranin, duke vënë në provë marrëdhëniet tradicionale mes dy vendeve.
Mbretëria e Bashkuar ka autorizuar përdorimin e bazave të saj ushtarake nga SHBA për operacione që i cilëson “mbrojtëse”, veçanërisht për sigurinë e Strait of Hormuz, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë.
Situata mbetet e ndjeshme, ndërsa debatet për sigurinë, lirinë e shprehjes dhe rolin e Britanisë në konfliktet ndërkombëtare vijojnë të thellohen.
