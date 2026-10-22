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Teater

«Atalanta: The Long Shot» bën premierën botërore në Culture Lab LIC: Julianna Austin në rolin e heroinës mitologjike

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Premiera botërore e muzikalit të ri «Atalanta: The Long Shot» do të ngjitet në skenën e Culture Lab LIC nga 5 deri më 8 nëntor, si produksion Equity Showcase i Prestinario Productions dhe Culture Lab LIC, siç njofton BroadwayWorld. Vepra, me libër, muzikë dhe tekste këngësh nga dyshja Lucier&Rose — S.C. Lucier dhe Meghan Rose — paraqitet si një epik muzikor intensivisht safik, që ringjall mitologjinë e harruar prej kohësh të heroinës së lashtë greke.

Atalanta, e braktisur foshnjë dhe e rritur nga një arushë, u bë një gjuetare e ashpër që mund të mposhte në vrap çdo burrë të Greqisë; emri i saj do të thotë «e barabartë në peshë». Sipas njoftimit, muzikali e paraqet atë si një anomali mahnitëse brenda kulturës së saj, e cila zgjohet përpara realitetit të ashpër të jetës në një botë të ndarë sipas gjinisë, por nuk ndalet së kërkuari vendin e saj përkrah heronjve më të mirë të kohës së vet.

Rolën kryesore e luan Julianna Austin, e njohur nga «Harry Potter and the Cursed Child», ndërsa Olivia Billings interpreton Artemis-ën, Chloe Kostman luan Althea-n dhe Romeo Torres Mbretin. Katryna Marttala, Lauren Brown, Mo Fitzsimmons, Susie Greeno dhe Malea Kimberly përbëjnë Korin Grek.

Regjinë dhe regjinë e lëvizjes i ka vetë S.C. Lucier, ndërsa drejtimin muzikor dhe orkestrimet i ka bërë Meghan Rose. Ekipi krijues plotësohet nga Sarah Goldstein për ndriçimin, Paige Barnett për projeksionet dhe Damaar J Russell për zërin, me Talene M. Pogharian si drejtore skene e produksionit, Grace Cutler si producente ndihmëse dhe Andrea Prestinario si producente krijuese.

Produksioni, sipas përshkrimit të tij, i vendos në qendër zërat queer dhe vjen, në një moment kufizimesh dhe ndarjesh kulturore, si një kujtesë se çlirimi, lidhja dhe humaniteti gjenden te komuniteti — një temë që e bën premierën katërditore në Culture Lab LIC një nga ngjarjet më të veçanta të sezonit vjeshtor Off-Broadway.

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