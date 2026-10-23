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Ukraina

ATESH: në drejtimin e Dobropillias, komandantët rusë dërgojnë të plagosurit në sulme

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Pamje ilustruese. Foto: ArmiaInform / Ukrinform

Agjentët e lëvizjes partizane ATESH brenda grupimit rus të trupave “Qendra” thonë se gjatë dy muajve të fundit në Armadën e 51-të të Gardës së Doneckut — përfshirë brigadat e 132-të dhe të 5-të të motorizuara — është vendosur praktika e refuzimit të shtrimit në spital për ushtarakët e plagosur, siç njofton Ukrinform duke iu referuar njoftimit të ATESH në Telegram.

Pamje ilustruese. Foto: ArmiaInform / Ukrinform

Sipas partizanëve, për trajtim të plotë dërgohen vetëm ata që kanë humbur gjymtyrët ose që fizikisht nuk mund të ngrihen në këmbë. Të tjerët — edhe me fragmente predhash ende të pahequra nga plagët — kthehen vazhdimisht në sulmet e ashtuquajtura “të mishit” në zonën e Dobropillias, në rajonin e Doneckut.

Në njësitë e përmendura, sipas ATESH, janë anuluar plotësisht edhe të gjitha pushimet dhe udhëtimet e shërbimit.

“Komandës, në fakt, nuk i duhen: me këtë ritëm humbjesh, pas disa ditësh thjesht nuk do të ketë më kë të dërgojë me pushime. Oficerët në terren nxitojnë ta zbatojnë urdhrin deri në një datë të caktuar. Ka arsye të besohet se komandanti i grupimit kërkon me çdo kusht të zërë territoret për pushtimin e të cilave ai tashmë ka raportuar ‘me kredi’, në mënyrë që Putini të mund të deklarojë ‘suksese të mëdha’ në takimin e ardhshëm trepalësh të liderëve të SHBA-së, Kinës dhe Rusisë”, citohen partizanët nga Ukrinform.

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