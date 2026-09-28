Atlanta Dream mposht Washington Mystics 92-77 në Ndeshjen 1 të playoff-ve WNBA
Atlanta Dream fitoi 92-77 ndaj Washington Mystics në Ndeshjen 1 të playoff-ve të WNBA-së, të dielën në State Farm Arena në Atlanta. Ekipi i katërt në renditje siguroi fitoren përballë të pestëve përpara tifozëve vendas.
Siç raporton Bleacher Report, Angel Reese përfundoi me një double-double, 13 pikë dhe 12 kërcime, megjithëse realizoi vetëm 4 nga 15 tentativat nga fusha. Rhyne Howard ishte vendimtare me 26 pikë dhe pesë vjedhje topi, ndërsa Allisha Gray shtoi 22 pikë për të përforcuar fitoren. Nga ana e Mystics, Sonia Citron shënoi 25 pikë, por ekipi pati 22 humbje topi që ndikuan thellë në rezultatin përfundimtar.
Atlanta shkoi në pushim me disavantazh 41-36, por triumfoi pas një të tretë të fortë 29-12 që i dha mundësinë të shkëputej. Dream pati epërsinë maksimale deri në 17 pikë gjatë ndeshjes. Për Mystics u shquan Kiki Iriafen dhe Shakira Austin me double-double, por gabimet në zotërimin e topit i kufizuan shanset e tyre për të reaguar.
Ndeshja e dytë e serisë pritet të zhvillohet të mërkurën në Washington, ku Atlanta do të kërkojë të mbyllë përballjen; Sipas Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.