Tiranë 25°C · Pjesërisht vranët 28 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 94.01 ▲1.73%
ARI 4,181 ▼3.24%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
₿ CRYPTO
BTC $83,494 ▼ -1.65% ETH $2,688 ▼ -0.73% XRP $1.5243 ▼ -0.33% SOL $119.7900 ▼ -2.58%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 94.01 ▲1.73 % ARI 4,181 ▼3.24 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 94.01 ▲1.73 % ARI 4,181 ▼3.24 %
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
28 Sht 2026
Breaking
BRUKSEL – Kallas: Deklaratat e Lavrov tregojnë se Moska nuk është e interesuar për paqen WWE dhe një platformë digjitale nënshkruajnë marrëveshje shumëvjeçare globale për përmbajtje Atlanta Dream mposht Washington Mystics 92-77 në Ndeshjen 1 të playoff-ve WNBA Zbulohen 6 lokale me baste pranë shkollave në Tiranë, arrestohen 8 persona Arrestohet mësuesi në Lushnje, ngacmoi me mesazhe nxënësen e mitur
Menu
WNBA

Atlanta Dream mposht Washington Mystics 92-77 në Ndeshjen 1 të playoff-ve WNBA

· 1 min lexim

Atlanta Dream fitoi 92-77 ndaj Washington Mystics në Ndeshjen 1 të playoff-ve të WNBA-së, të dielën në State Farm Arena në Atlanta. Ekipi i katërt në renditje siguroi fitoren përballë të pestëve përpara tifozëve vendas.

Siç raporton Bleacher Report, Angel Reese përfundoi me një double-double, 13 pikë dhe 12 kërcime, megjithëse realizoi vetëm 4 nga 15 tentativat nga fusha. Rhyne Howard ishte vendimtare me 26 pikë dhe pesë vjedhje topi, ndërsa Allisha Gray shtoi 22 pikë për të përforcuar fitoren. Nga ana e Mystics, Sonia Citron shënoi 25 pikë, por ekipi pati 22 humbje topi që ndikuan thellë në rezultatin përfundimtar.

Atlanta shkoi në pushim me disavantazh 41-36, por triumfoi pas një të tretë të fortë 29-12 që i dha mundësinë të shkëputej. Dream pati epërsinë maksimale deri në 17 pikë gjatë ndeshjes. Për Mystics u shquan Kiki Iriafen dhe Shakira Austin me double-double, por gabimet në zotërimin e topit i kufizuan shanset e tyre për të reaguar.

Ndeshja e dytë e serisë pritet të zhvillohet të mërkurën në Washington, ku Atlanta do të kërkojë të mbyllë përballjen; Sipas Bleacher Report.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu