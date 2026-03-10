Australia i jep azil pesë futbollisteve iraniane
Sindikata e futbollistëve FIFPRO shprehu shqetësime serioze për ekipin, pasi ato u kritikuan për faktin se nuk kënduan himnin kombëtar para ndeshjes së parë.
Australia ka rënë dakord të japë viza për pesë anëtare vizituese të ekipit kombëtar të futbollit të grave të Iranit, të cilat mund të përballeshin me ndëshkime pas kthimit në vendin e tyre, për shkak se nuk kënduan himnin kombëtar.
Ministri i Punëve të Brendshme i Australisë, Tony Burke, deklaroi në një konferencë për shtyp të hënën se ai i kishte njoftuar pesë anëtaret “se janë të mirëpritura të qëndrojnë në Australi, se janë të sigurta këtu dhe se duhet të ndihen si në shtëpi”.
Burke tha se lojtarët e tjerë të ekipit, që ndodhej në Australi për Kupën Aziatike të Grave AFC 2026 në Queensland, ishin në një hotel në Gold Coast. Ai shtoi se edhe anëtarëve të tjerë të ekipit u ishte ofruar mundësia të qëndronin në Australi.
Njoftimi i tij erdhi pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, i cili aktualisht po zhvillon luftë kundër Iranit së bashku me aleatin Izrael, tha se kishte folur me kryeministrin australian Anthony Albanese për “situatën delikate” me të cilën po përballet ekipi dhe se ai “po merret me këtë çështje!”.
“Pesë prej tyre tashmë janë marrë në kujdes, dhe të tjerat janë në rrugë. Megjithatë, disa ndjejnë se duhet të kthehen, sepse janë të shqetësuara për sigurinë e familjeve të tyre, përfshirë kërcënimet ndaj familjarëve nëse ato nuk kthehen,” tha presidenti amerikan në rrjetin e tij Truth Social.
Trump dukej se po i referohej pesë lojtareve që, sipas mediave lokale, “u shkëputën” pas aktivitetit të zhvilluar në Gold Coast të Queensland-it dhe që thuhet se janë nën mbrojtjen e Policisë Federale Australiane, duke kërkuar ndihmë nga qeveria.
SBS News në Australi raportoi se burime qeveritare kishin konfirmuar këto raportime, të publikuara vonë të hënën, duke shtuar se Burke kishte fluturuar për në Brisbane për t’u takuar me futbollistet.
Agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve Fars tha se pesë lojtare që ndodheshin në Australi për Kupën Aziatike kishin lënë fshehurazi hotelin e ekipit me policinë australiane.
Më herët, presidenti amerikan i kishte kërkuar Albanese-së t’u jepte azil ekipit, i cili u eliminua nga turneu të dielën pasi humbi ndeshjen e fundit të grupit kundër Filipineve. Ai paralajmëroi se udhëheqësi australian do të bënte një “gabim të tmerrshëm humanitar” nëse do t’i lejonte ato të “ktheheshin me forcë në Iran, ku me shumë gjasë do të vriteshin”.
Pjesëmarrja e ekipit iranian në turne nisi pikërisht në kohën kur SHBA dhe Izraeli nisën sulmet ajrore ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë udhëheqësin suprem të Republikës Islamike, Ali Khamenei.
Vendimi i lojtareve për të qëndruar në heshtje gjatë himnit të Iranit para ndeshjes së tyre të parë kundër Koresë së Jugut u cilësua nga një komentator i transmetuesit shtetëror iranian si “kulmi i turpit”.
Trajnerja e Iranit, Marziyeh Jafari, përshëndet gjatë himnit kombëtar në ndeshjen e Grupit A të Kupës Aziatike të Grave AFC midis Iranit dhe Filipineve në stadiumin Gold Coast, Australi, më 8 mars 2026.
Më pas, ekipi këndoi himnin dhe bëri përshëndetje para ndeshjes së dytë kundër Australisë, duke nxitur frikë tek aktivistët e të drejtave të njeriut se gratë mund të jenë detyruar nga përfaqësues të qeverisë iraniane, të cilët raportohet se i shoqëronin kudo.
Sindikatat globale të futbollistëve, FIFPRO, deklaruan më herët të hënën se kishte shqetësime serioze për mirëqenien e ekipit, ndërsa ato përgatiteshin të ktheheshin në Iran pasi ishin etiketuar si “tradhtare në kohë lufte”.
Kur u pyet më herët nëse Australia do t’u jepte azil lojtareve, ministri ndihmës për punët e jashtme dhe tregtinë, Matt Thistlethwaite, u citua nga agjencia Reuters të thoshte se qeveria nuk mund të “hyjë në rrethana individuale për arsye privatësie”.
Australia ende nuk ka konfirmuar se cilat anëtare të ekipit kanë marrë azil.
