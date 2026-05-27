Aksident në rrugën Shkup – Veles, lëndohen tre vajza të reja
Një e mitur dhe dy vajza të reja të moshës 19 dhe 20 vjeç u lënduan në një aksident trafiku. Policia njofton se rreth orës 14:20 ka marrë një njoftim se në autostradën Shkup-Veles, në urën pas stacionit të pagesës së Sopotit, një makinë është përmbysur në rrugë.
“Një automjet pasagjerësh “Opel” i drejtuar nga 19-vjeçarja L.K. nga Velesi, është përmbysur në rrugë. Në aksident, L.K. dhe bashkudhëtaret në automjet E.Sh. (20) dhe T.T. (17), të dy nga Velesi, kanë pësuar lëndime trupore, të cilët janë vlerësuar në Spitalin e Përgjithshëm të Velesit”, njofton MPB.
Është njoftuar një prokuror publik dhe një ekip inspektimi nga Sektori i Punëve të Brendshme të Velesit ka kryer inspektimin e vendit të ngjarjes.
