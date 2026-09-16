Tiranë 20°C · Pjesërisht vranët 16 Shtator 2026
S&P 500 7,586 ▼0.45%
DOW 52,093 ▼0.63%
NASDAQ 25,982 ▼0.78%
NAFTA 104.98 ▼0.8%
ARI 4,323 ▼0.23%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $75,826 ▼ -2.83% ETH $2,404 ▼ -4.19% XRP $1.2883 ▼ -9.15% SOL $97.1800 ▼ -5.34%
S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 104.98 ▼0.8 % ARI 4,323 ▼0.23 % S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 104.98 ▼0.8 % ARI 4,323 ▼0.23 %
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
16 Sht 2026
Breaking
Mbrojtja ajrore saudite rrëzon dronin e Huthi-t që tentonte të hynte në hapësirën ajrore të Mekës Yankees 2, Twins 1 — Bellinger vendos me homer në pjesën e parë Ayo Edebiri në Emmys 2026: një fustan i gëzuar dhe i paparashikueshëm nga Chanel Senati amerikan rrëzon Aktin CLARITY për kriptomonedhat — konflikti i interesit i Trump-it “shpëtoi” bllokimin e projektligjit Döner kebab turk — mishi i marinuar i pjekur vertikalisht
Menu
Moda

Megana përkujton Princin Harry në ditëlindjen e tij: ‘Ti je thjesht më i miri’

· 2 min lexim

Princi Harry mbushi 42 vjeç dhe bashkëshortja e tij, Dukesha Meghan, shënoi ditën me një urim të veçantë në rrjete sociale, duke ndarë një kolazh me fotografi dhe video familjare që tregojnë momente intime dhe të përditshme me fëmijët e tyre, Archie dhe Lilibet.

Siç raporton Harper’s Bazaar, në postimin në Instagram Meghan përzgjodhi imazhe bardh e zi romantike të çiftit dhe skena të ndryshme familjare: Harry duke i mësuar Archien shigjetari me balona, duke i mësuar Lilibet të skijojë, duke pozuar për Polaroidin e vajzës gjatë darkës, duke shijuar mëngjesin pranë liqenit me të voglën në pijama dhe duke i dhënë një puthje në karrocën e golfit. Në një tjetër foto ai shihet duke i çuar fëmijët me traktor, me qenin e familjes që i ndiqte. Montazhi ishte shoqëruar me versionin e këngës “Simply the Best” nga Hound and the Fox, ndërsa Meghan e shoqëroi publikimin me mbishkrimin “He’s simply the best” dhe “Happy birthday, my love.”

Familja ka kohët e fundit rikthyer jetesën në Mbretërinë e Bashkuar, ku u vendosën përkohësisht në fund të verës. Ky lëvizje erdhi gjashtë vjet pasi çifti u largua nga Britania dhe ndërmori një jetë në Kaliforni, kur Archie nuk ishte ende një vjeç; për Lilibet kjo është hera e parë që jeton në vendin e të atit.

Disa ditë para këtij urimi për ditëlindje, Meghan publikoi gjithashtu një reel tjetër që dokumentonte fillimin e kapitullit të tyre të ri në Angli; Sipas Harper’s Bazaar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu