Megana përkujton Princin Harry në ditëlindjen e tij: ‘Ti je thjesht më i miri’
Princi Harry mbushi 42 vjeç dhe bashkëshortja e tij, Dukesha Meghan, shënoi ditën me një urim të veçantë në rrjete sociale, duke ndarë një kolazh me fotografi dhe video familjare që tregojnë momente intime dhe të përditshme me fëmijët e tyre, Archie dhe Lilibet.
Siç raporton Harper’s Bazaar, në postimin në Instagram Meghan përzgjodhi imazhe bardh e zi romantike të çiftit dhe skena të ndryshme familjare: Harry duke i mësuar Archien shigjetari me balona, duke i mësuar Lilibet të skijojë, duke pozuar për Polaroidin e vajzës gjatë darkës, duke shijuar mëngjesin pranë liqenit me të voglën në pijama dhe duke i dhënë një puthje në karrocën e golfit. Në një tjetër foto ai shihet duke i çuar fëmijët me traktor, me qenin e familjes që i ndiqte. Montazhi ishte shoqëruar me versionin e këngës “Simply the Best” nga Hound and the Fox, ndërsa Meghan e shoqëroi publikimin me mbishkrimin “He’s simply the best” dhe “Happy birthday, my love.”
Familja ka kohët e fundit rikthyer jetesën në Mbretërinë e Bashkuar, ku u vendosën përkohësisht në fund të verës. Ky lëvizje erdhi gjashtë vjet pasi çifti u largua nga Britania dhe ndërmori një jetë në Kaliforni, kur Archie nuk ishte ende një vjeç; për Lilibet kjo është hera e parë që jeton në vendin e të atit.
Disa ditë para këtij urimi për ditëlindje, Meghan publikoi gjithashtu një reel tjetër që dokumentonte fillimin e kapitullit të tyre të ri në Angli; Sipas Harper’s Bazaar.
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