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MLB

Cubs mposhtin Braves 7-3 dhe forcojnë pozitat në garën për Wild Card

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Chicago Cubs fituan ndeshjen ndaj Atlanta Braves me shifrat 7-3, duke marrë një fitore që i jep ekipit momentumin e nevojshëm në pjesën përmbyllëse të sezonit. Sulmi i Cubs arriti rezultate të rëndësishme në disa çaste kyçe, ndërsa mbrojtja dhe paraqitja e pitching-ut vunë bazat për ruajtjen e avantazhit gjatë ndeshjes.

Siç raporton Bleacher Report, pas këtij takimi skuadrat paraqiteshin me bilancet Braves 88-63 dhe Cubs 84-67. Qendërfushori i Cubs, Pete Crow-Armstrong, shënoi një natë të madhe—përfshirë homerun-in e tij të 42-të, një vjedhje baze dhe RBI-në e 100-të—ndërsa David Peterson pati një paraqitje të qëndrueshme në çeljen e ndeshjes që i ndihmoi Cubsit të kontrollonin ritmin kundër një lineup-i të fortë si ai i Braves.

Klubi i Cubs njoftoi gjithashtu se pitcher-i Shelby Miller do të qëndrojë jashtë, një vendim që mund të ndikojë në opsionet e tyre për bullpen gjatë fazës së playoff-it. Ndërkohë Atlanta ka bërë ndryshime në përbërje dhe në shtrirjen e stafit të pitching-ut: lëvizje si aktivizimi i J.R. Ritchie, lënia në IL e Reynaldo López dhe marrja e Michael Grove nga Rays janë pjesë e përpjekjes së klubit për të gjetur thellësi në shtabin e hedhjes.

Rezultati forcon pozitat e Cubs në garën për Wild Card dhe vendos presion mbi Braves që të rregullojnë problematikat në pitching përpara ndeshjeve të ardhshme. Sipas Bleacher Report, këto lëvizje dhe paraqitjet individuale do të jenë vendimtare për fatin e të dy skuadrave në javët e fundit të sezonit.

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