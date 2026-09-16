Döner kebab turk — mishi i marinuar i pjekur vertikalisht
Përshkrimi i shkurtër
Döner kebab, fjalë për fjalë “mish i pjekur që rrotullohet”, është një nga pjatat më të famshme të kuzhinës turke. Mishi i marinuar vendoset në një hell vertikal që rrotullohet pranë zjarrit, dhe pritet në feta të holla që shërbehen në bukë pite, në pjatë, apo në tortilje. Këtu është receta shtëpiake që i afrohet shijes autentike.
Përbërësit (4–6 porcione)
- 800 g mish viçi ose qengji (feta të holla) ose mish i grirë
- 1 qepë e grirë hollë
- 2 lugë gjelle kos
- 2 lugë gjelle vaj ulliri
- 1 lugë çaji kumin (qimnon)
- 1 lugë çaji paprika të ëmbël
- ½ lugë çaji piper i zi
- 1 lugë çaji kripë
- 1 thelbi hudhër e shtypur
- Për servim: bukë pite, domate, qepë, lakër e prerë hollë, salcë kosi me hudhër (sipas dëshirës patate të skuqura)
Hapat e përgatitjes
- Marinimi: Në një enë të madhe përziej qepën e grirë, kosin, vajin e ullirit, hudhrën e shtypur, kuminin, paprikën, piperin dhe kripën. Lyej mirë mishin me këtë marinadë, mbuloje enën dhe lëre në frigorifer 4–6 orë (më mirë gjithë natën).
- Formimi: Shtyp mishin e marinuar në një formë cilindrike ose të gjatë; mbështille me film kuzhine ose letër alumini dhe fute sërish në frigorifer për rreth 2 orë, që të mbajë formën gjatë pjekjes.
- Pjekja: Ngroh furrën në 200°C. Hiq filmin dhe piq mishin për 45–60 minuta, duke e kthyer herë pas here, derisa të skuqet mirë nga jashtë dhe të piqet plotësisht brenda.
- Prerja: Lëre të pushojë 5 minuta, pastaj prite në feta të holla me një thikë të mprehtë — ashtu si pritet döneri nga helli vertikal.
- Servimi: Shërbeje në bukë pite të ngrohur me domate, qepë, lakër dhe salcë kosi me hudhër. Sipas dëshirës shto patate të skuqura dhe salcë djegëse.
Koha e përgatitjes
30 minuta (+ marinimi 4–6 orë)
Koha e gatimit
45–60 minuta
Porcionet
4–6
Tema: döner kebab kuzhina turke mish
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