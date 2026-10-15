Banka Botërore vlerëson rezultatet reformuese të Bankës Qendrore të Malit të Zi
Në ditën e dytë të takimeve vjetore të FMN-së dhe Bankës Botërore në Bangkok, delegacioni i CBCG-së i kryesuar nga guvernatorja Irena Radoviq zhvilloi takime bilaterale me drejtues të Bankës Botërore, të cilët vlerësuan modernizimin e sistemit të pagesave dhe integrimin e Malit të Zi në infrastrukturën financiare evropiane
Përfaqësues të Bankës Botërore kanë vlerësuar rezultatet reformuese të Bankës Qendrore të Malit të Zi (CBCG), veçanërisht në modernizimin e sistemit të pagesave dhe integrimin e vendit në infrastrukturën financiare evropiane, duke theksuar rëndësinë e tyre edhe për vendet e tjera të rajonit, siç njofton RTCG-ja.
Sipas raportimit të RTCG-së, delegacioni i CBCG-së, i kryesuar nga guvernatorja Irena Radoviq, në ditën e dytë të takimeve vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në Bangkok zhvilloi takime bilaterale me drejtorin ekzekutiv të Bankës Botërore, Eugene Rhuggenaath, dhe me nënkryetaren e Bankës Botërore për Evropën dhe Azinë Qendrore, Antonella Bassani.
Në qendër të bisedimeve ishin rezultatet e reformave të sistemit financiar të Malit të Zi, modernizimi i mëtejshëm i infrastrukturës së pagesave, ruajtja e stabilitetit financiar dhe forcimi i kapaciteteve institucionale të CBCG-së në prag të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Palët konfirmuan angazhimin e përbashkët për vazhdimin e partneritetit strategjik, me fokus te dixhitalizimi i shërbimeve financiare dhe përfshirja financiare.
Guvernatorja Radoviq, siç njofton RTCG-ja, theksoi rëndësinë e partneritetit shumëvjeçar me Bankën Botërore në zbatimin e reformave kyçe të sistemit të pagesave, duke veçuar anëtarësimin e Malit të Zi në Zonën e Vetme të Pagesave në Euro (SEPA), që u mundësoi qytetarëve dhe biznesit transaksione ndërkufitare më të shpejta dhe më të lira, si dhe projektin e sistemit të pagesave të menjëhershme TIPS Clone. U bisedua edhe për mbështetjen e mëtejshme të Bankës Botërore përmes qendrës këshilluese FinSAC për forcimin e kapaciteteve mbikëqyrëse dhe analitike të CBCG-së.
Në takimin me Bassanin u paraqitën hapat e radhës në modernizimin e sistemit të pagesave, përfshirë shërbime të reja dixhitale dhe pagesat përmes kodit QR, si dhe përmirësimi i përfshirjes financiare dhe fuqizimi ekonomik i grave. Në këtë kontekst, CBCG-ja kujtoi edhe çmimin ndërkombëtar Data Excellence Award, që mori për përmirësimin e qasjes në të dhëna për financimin e grave sipërmarrëse, në kuadër të nismës globale WE Finance Code.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.