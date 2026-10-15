☁️
Tiranë 12°C · Vranët 15 Tetor 2026
S&P 500 7,743 ▲0.32%
DOW 52,195 ▲1.11%
NASDAQ 26,713 ▲0.08%
NAFTA 96.36 ▲2.62%
ARI 4,185 ▲1.87%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
₿ CRYPTO
BTC $82,424 ▲ +0.77% ETH $2,456 ▲ +1.03% XRP $1.3438 ▲ +1.21% SOL $105.9500 ▲ +1.61%
S&P 500 7,743 ▲0.32 % DOW 52,195 ▲1.11 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 96.36 ▲2.62 % ARI 4,185 ▲1.87 % S&P 500 7,743 ▲0.32 % DOW 52,195 ▲1.11 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 96.36 ▲2.62 % ARI 4,185 ▲1.87 %
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
15 Tet 2026
Breaking
Shefi i Aramco-s: Kemi forcuar reagimin ndaj sulmeve, po shqyrtojmë rrugë transporti që shmangin Hormuzin dhe Bab al-Mandebin Zendaya do të luajë në filmin e ri fantastiko-shkencor të Alex Garland për A24 OpenAI dhe Meta paralajmërojnë gjyqësorin amerikan: provat deepfake po bëhen pothuajse të pazbulueshme Fluksi i naftës përmes Hormuzit arrin mbi 12 milionë fuçi në ditë, pavarësisht sulmeve në rritje Analistët: Plani i SHBA-së për lehtësimin e sanksioneve ndaj flotës hije vështirë se do të shtojë cisternat në treg
Menu
Mali i Zi

Banka Botërore vlerëson rezultatet reformuese të Bankës Qendrore të Malit të Zi

Në ditën e dytë të takimeve vjetore të FMN-së dhe Bankës Botërore në Bangkok, delegacioni i CBCG-së i kryesuar nga guvernatorja Irena Radoviq zhvilloi takime bilaterale me drejtues të Bankës Botërore, të cilët vlerësuan modernizimin e sistemit të pagesave dhe integrimin e Malit të Zi në infrastrukturën financiare evropiane

· 2 min lexim

Përfaqësues të Bankës Botërore kanë vlerësuar rezultatet reformuese të Bankës Qendrore të Malit të Zi (CBCG), veçanërisht në modernizimin e sistemit të pagesave dhe integrimin e vendit në infrastrukturën financiare evropiane, duke theksuar rëndësinë e tyre edhe për vendet e tjera të rajonit, siç njofton RTCG-ja.

Sipas raportimit të RTCG-së, delegacioni i CBCG-së, i kryesuar nga guvernatorja Irena Radoviq, në ditën e dytë të takimeve vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në Bangkok zhvilloi takime bilaterale me drejtorin ekzekutiv të Bankës Botërore, Eugene Rhuggenaath, dhe me nënkryetaren e Bankës Botërore për Evropën dhe Azinë Qendrore, Antonella Bassani.

Në qendër të bisedimeve ishin rezultatet e reformave të sistemit financiar të Malit të Zi, modernizimi i mëtejshëm i infrastrukturës së pagesave, ruajtja e stabilitetit financiar dhe forcimi i kapaciteteve institucionale të CBCG-së në prag të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Palët konfirmuan angazhimin e përbashkët për vazhdimin e partneritetit strategjik, me fokus te dixhitalizimi i shërbimeve financiare dhe përfshirja financiare.

Guvernatorja Radoviq, siç njofton RTCG-ja, theksoi rëndësinë e partneritetit shumëvjeçar me Bankën Botërore në zbatimin e reformave kyçe të sistemit të pagesave, duke veçuar anëtarësimin e Malit të Zi në Zonën e Vetme të Pagesave në Euro (SEPA), që u mundësoi qytetarëve dhe biznesit transaksione ndërkufitare më të shpejta dhe më të lira, si dhe projektin e sistemit të pagesave të menjëhershme TIPS Clone. U bisedua edhe për mbështetjen e mëtejshme të Bankës Botërore përmes qendrës këshilluese FinSAC për forcimin e kapaciteteve mbikëqyrëse dhe analitike të CBCG-së.

Në takimin me Bassanin u paraqitën hapat e radhës në modernizimin e sistemit të pagesave, përfshirë shërbime të reja dixhitale dhe pagesat përmes kodit QR, si dhe përmirësimi i përfshirjes financiare dhe fuqizimi ekonomik i grave. Në këtë kontekst, CBCG-ja kujtoi edhe çmimin ndërkombëtar Data Excellence Award, që mori për përmirësimin e qasjes në të dhëna për financimin e grave sipërmarrëse, në kuadër të nismës globale WE Finance Code.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu