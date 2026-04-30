Bankat me kapital vendas rrisin peshën në tregun bankar në 2025
Kapitali shqiptar rriti sërish pjesën në tregun bankar gjatë vitit 2025. Përqendrimi i tregut shënoi rënie për indikatorët kryesorë, ndërkohë që pritet që gjatë këtij viti të nisin aktivitetin dy banka të reja.
Sipas monitor, bankat me kapital shqiptar arritën të zinin 38% të aktiveve totale të sistemit bankar në 2025, çka konfirmon një tendencë disavjeçare të zgjerimit të tyre.
Raporton monitor se këto ndryshime pasqyrojnë një ndryshim në përbërjen e tregut bankar dhe vendosin një bazë për zhvillime të mëtejshme në sektor, veçanërisht në aspektin e konkurrencës dhe ofrimit të shërbimeve.
