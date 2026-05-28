Tiranë 28°C · Pjesërisht vranët 28 May 2026
S&P 500 7,520 ▲0.02%
DOW 50,644 ▲0.36%
NASDAQ 26,675 ▲0.07%
NAFTA 90.90 ▲2.5%
ARI 4,423 ▼1.31%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
₿ CRYPTO
BTC $73,296 ▼ -3.45% ETH $1,988 ▼ -4.73% XRP $1.2891 ▼ -3.52% SOL $81.0000 ▼ -3.78%
S&P 500 7,520 ▲0.02 % DOW 50,644 ▲0.36 % NASDAQ 26,675 ▲0.07 % NAFTA 90.90 ▲2.5 % ARI 4,423 ▼1.31 % S&P 500 7,520 ▲0.02 % DOW 50,644 ▲0.36 % NASDAQ 26,675 ▲0.07 % NAFTA 90.90 ▲2.5 % ARI 4,423 ▼1.31 %
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
28 May 2026
Breaking
Drogë pranë shkollave në Shijak dhe Manzë, Policia ‘zbërthen’ grupin kriminal (17 masa sigurie) Ahmeti dhe Sela takojnë kongresmenin Keith: Marrëveshja e Ohrit po pëson erozion Petrovska: Vlerësimi i ulët për Kuvendin pasqyron dështimin e premtimeve të Qeverisë Shpërthen zjarr në një shtëpi në Shkup, ndërron jetë një grua Bruksel- Ministrja Ibrahimaj prezanton prioritetet e Kryesisë shqiptare të CEFTA 2026
Menu
Politika

“Bashkë drejt finishit”, Gogu me Komisionerin McGrath: Vettingu u mbyll me sukses, fokus ulja e stokut në gjykata

· 2 min lexim
Vettingu u mbyll me

Ministri i Drejtësisë, Toni Gogu, zhvilloi dje takimin e parë me Komisionerin e BE-së për Demokracinë, Drejtësinë, Sundimin e Ligjit dhe Mbrojtjen e Konsumatorit, Michael McGrath, në kuadrin e Konferencës Ndërqeveritare të Grupkapitullit 1 që u zhvillua këtë javë në Bruksel.

Takimi u zhvillua një ditë pas miratimit të Pozicionit të Përbashkët të BE-së mbi Grupin 1 të negociatave — Themeloret — duke e vendosur bisedën në kontekstin e drejtpërdrejtë të mbylljes së kapitujve 23 dhe 24.

Komisioneri McGrath vlerësoi miratimin e piketave të ndërmjetme (IBAR) si “arritje të rëndësishme” për Shqipërinë, duke theksuar se puna e mbetur përpara është e konsiderueshme, por edhe se BE-ja është e vendosur ta mbështesë Shqipërinë deri në vijën e finishit — anëtarësimin europian. McGrath shprehu gjithashtu kënaqësinë për vizitën e ardhshme në Tiranë.

Ministri Gogu vuri në dukje se reforma në drejtësi ka kaluar fazën strukturore. “Kemi ngritur strukturën e sistemit. Vettingu u mbyll me sukses. SPAK punon. Tani ka ardhur koha e performancës institucionale — trajtimi i vonesave në vlerësime, ulja e backlogut dhe ekzekutimi efektiv i vendimeve gjyqësore”, tha Ministri.
Biseda u fokusua në tre shtylla kryesore: pavarësia e pakthyeshme e gjyqësorit si standard europian dhe jo si kusht politik i izoluar; matjet konkrete të progresit — ulja e backlogut të Gjykatës së Lartë, platforma JURONIX dhe harmonizimi i statistikave gjyqësore; si dhe fushat e bashkëpunimit teknik me DG JUST për sistemin e integruar të menaxhimit të çështjeve, alternativat ndaj paraburgimit, dhe Shkollën e Magjistraturës.

Ministri Gogu theksoi se Shqipëria synon të jetë jo vetëm marrëse e ekspertizës europiane, por kontribuese aktive në dialogun europian mbi sundimin e ligjit — duke evokuar Forumin e Drejtësisë të Tiranës dhe Kongresin Botëror të Ligjit. Takimi u vlerësua si fillim i një marrëdhënieje pune të rëndësishme institucionale, me perspektivën e vizitës së Komisionerit McGrath në Tiranë në muajt e ardhshëm.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë