Ambasadori gjerman: Reforma në drejtësi, themel për pritshmëritë e qytetarëve dhe integrimin në BE
Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes dhe Ambasada e Gjermanisë në Shqipëri kanë zhvilluar një tryezë diskutimi me ekspertë mbi reformën në drejtësi dhe perceptimin publik, ku në fokus ishte ecuria e reformës dhe pritshmëritë e qytetarëve në Shqipëri.
Në fjalën e tij, Ambasadori gjerman në Tiranë, Karl Bergner, vlerësoi punën e bërë nga institucionet shqiptare në kuadër të procesit të integrimit europian, duke theksuar se mbështetja e Bashkimit Europian mbetet e vazhdueshme, por edhe e kushtëzuar nga rezultatet konkrete në fushat kyçe të shtetit të së drejtës.
“Ne nuk kishim planifikuar publikimin që do të qëllonte në javën e miratimit të IPARD. Përgëzoj qeverinë shqiptare dhe ata që janë përfshirë në kapitujt 23 dhe 24. Miratimi i IBAR është njohje e punës suaj”, u shpreh ambasadori Bergner, duke iu referuar progresit të Shqipërisë në procesin e negociatave me Bashkimin Europian.
Ai shtoi se në diskutimet në Bruksel është nënvizuar rëndësia e Grupkapitullit 1, i cili lidhet drejtpërdrejt me qeverisjen e mirë, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe forcimin e shtetit të së drejtës.
“Ne e kemi deklaruar edhe në situata të ndryshme inkurajimin për punën e ardhshme. Diskutimet në Bruksel e kanë treguar rëndësinë e asaj që quhet Grupkapitulli 1: qeverisja e mirë, lufta kundër krimit dhe korrupsionit dhe ligji i së drejtës. Të gjitha këto janë kushte paraprake për një progres të mëtejshëm”, theksoi ai.
Në tryezë u prezantua edhe një studim mbi perceptimin e qytetarëve për reformën në drejtësi, i cili sipas organizatorëve synon të sjellë një pasqyrë më të qartë të mënyrës se si qytetarët e vlerësojnë funksionimin e sistemit të drejtësisë dhe shërbimet publike.
Duke e komentuar studimin, Ambasadori Bergner u shpreh se ai përfaqëson një qasje shkencore dhe të drejtpërdrejtë ndaj qytetarëve, të cilët ai i përshkroi si “klientë” të shërbimeve publike në një shtet modern demokratik.
“Studimi që do prezantojmë sot është një studim shkencor dhe shton perspektivën e asaj që unë e quaj klientët. Në një shtet demokratik modern ka të bëjë me faktin që i gjithë ky rrugëtim lidhet ngushtë me cilësinë e shërbimeve që jepen: në arsim, drejtësi, infrastrukturë. Është shumë e rëndësishme të dini çfarë dëshirojnë klientët tuaj: qytetarët tuaj”, deklaroi ai.
Sipas ambasadorit, qëllimi i studimit është të kuptojë tendencat e perceptimit të qytetarëve për reformën në drejtësi dhe të ndihmojë institucionet në përmirësimin e mëtejshëm të sistemit.
Ndërkohë, në diskutim u theksua se Ministria e Drejtësisë synon zbatimin e plotë të reformës në drejtësi jo vetëm si kusht për anëtarësimin në Bashkimin Europian, por edhe si një proces që lidhet drejtpërdrejt me pritshmëritë e qytetarëve shqiptarë dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike.
“Ministria e Drejtësisë ka për synim të zbatojë reformën në drejtësi. Kjo nuk është e rëndësishme vetëm për hyrjen në BE, sepse hyrja në BE është qershia mbi tortë, por ka të bëjë me pritshmëritë e qytetarëve”, tha ai.
