S&P 500 6,502 ▲2.49 % DOW 46,223 ▲2.23 % NASDAQ 21,498 ▲3.38 % NAFTA 101.67 ▼1.18 % ARI 4,697 ▲3.05 % S&P 500 6,502 ▲2.49 % DOW 46,223 ▲2.23 % NASDAQ 21,498 ▲3.38 % NAFTA 101.67 ▼1.18 % ARI 4,697 ▲3.05 %
EUR/USD 1.1467 EUR/GBP 0.8691 EUR/CHF 0.9172 EUR/ALL 96.0230 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4064 EUR/TRY 51.0038 EUR/JPY 183.15 EUR/CAD 1.5967 EUR/USD 1.1467 EUR/GBP 0.8691 EUR/CHF 0.9172 EUR/ALL 96.0230 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4064 EUR/TRY 51.0038 EUR/JPY 183.15 EUR/CAD 1.5967
31 Mar 2026
Bota

BE i kërkon Kinës të zbatojë kontrolle më të rrepta mbi eksportet

· 2 min lexim

Ligjvënësit e BE-së i bënë thirrje sot Pekinit të zbatojë kontrolle më të rrepta mbi eksportet gjatë vizitës së tyre të parë në Kinë në tetë vjet.

“Ne kemi theksuar vazhdimisht se është e rëndësishme që eksportet t’i nënshtrohen kontrolleve më të rrepta nga pala kineze”, tha kryetarja e Komitetit të Tregut të Brendshëm të Parlamentit Evropian, Anna Cavazzini, në Pekin.

Ajo shtoi se kompanitë duhet të zbatojnë ligjin dhe të përshtasin politikat e tyre më shpejt në përgjigje të procedurave rregullatore në vazhdim.

Delegacioni prej nëntë anëtarësh – i ngarkuar me tregun e brendshëm dhe mbrojtjen e konsumatorit – për Bashkimin Evropian do të vazhdojë vizitën e tij në Shangai, ku është planifikuar të takohet me përfaqësues nga gjiganti i tregtisë elektronike “Alibaba” dhe platformat online “Shein” dhe “Temu”.

Takimet vijnë pas një skandali që përfshin shitjen e kukullave të seksit me pamje fëminore në faqen e “Shein”, gjë që bëri që Komisioni Evropian të nisë procedurat kundër kompanisë.

“Temu” është gjithashtu nën shqyrtim nga autoritetet e Brukselit për shkelje të dyshuara të rregulloreve të BE-së.

BE-ja ka kritikuar prej kohësh rritjen e mallrave me kosto të ulët nga Kina që hyjnë në Zonën Ekonomike Evropiane.

Sipas komisionit, importet e tregtisë elektronike në BE nëpërmjet tregjeve online si “Temu”, “Shein” dhe “Alibaba” arritën në 4,6 miliardë pako të vogla në vitin 2024, me 91% me origjinë nga Kina.

Kjo shënon vizitën e parë të delegacionit të BE-së në Kinë në tetë vjet, pas një periudhe marrëdhëniesh të tendosura të nxitura nga mosmarrëveshjet tregtare dhe lidhjet e Kinës me Rusinë mes luftës së saj të vazhdueshme kundër Ukrainës.

Vitin e kaluar, Pekini hoqi sanksionet kundër disa parlamentarëve të BE-së, duke treguar një “zbutje” të marrëdhënieve.

Ministria e Jashtme e Kinës gjithashtu e ka mirëpritur vizitën.

“Ne besojmë se vizita do të nxisë shkëmbimet dhe bashkëpunimin midis organeve legjislative”, tha zëdhënësja Mao Ning në Pekin.

“Do të përmirësojë të kuptuarit e Kinës dhe do të mbështesë zhvillimin e marrëdhënieve BE-Kinë”, tha ajo. //a.i/

