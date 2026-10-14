«Behemoth!» mban premierën në Londër: Pedro Pascal tregon se mësimi i violonçelit ishte sfida më e vështirë e karrierës
Filmi i ri i Tony Gilroy-t u shfaq në Festivalin e Filmit në Londër. Aktori luan një violonçelist që kthehet në Los Anxhelos pas gati dy dekadash turnesh, ndërsa në kinema filmi arrin më 4 dhjetor.
Filmi «Behemoth!», me regji dhe skenar të Tony Gilroy-t, mbajti premierën në Festivalin e Filmit në Londër, në Royal Festival Hall, ku aktori kryesor Pedro Pascal u shfaq në tapetin e kuq së bashku me motrën e tij Lux Pascal, kolegët Eva Victor dhe Alexa Swinton dhe vetë regjisorin, siç njofton Reuters.
Në film, Pascal luan Alex Serian-in, një violonçelist të talentuar që kthehet në Los Anxhelos pas gati dy dekadash turnesh nëpër botë. Muzika, që ka qenë boshti i gjithë jetës së tij, e çon personazhin në një udhëtim që do ta ndryshojë përgjithmonë. Aktori pranoi se të mësuarit e violonçelit në mënyrë bindëse ishte detyra më e vështirë e gjithë karrierës së tij dhe se nuk kishte pasur kurrë kaq shumë frikë për një rol, as për kërkesat fizike e emocionale të roleve të mëparshme. Me humor, ai tha se do të parapëlqente të përballej sërish me Malin te «Game of Thrones» sesa të mësonte edhe një herë violonçelin, megjithëse kontakti me instrumentin ia thelloi dashurinë për atë që e ka konsideruar gjithmonë instrumentin e tij të preferuar.
Alexa Swinton, vetëm 17 vjeç, e cila luan përkrah tij, tha se puna me Pascal-in i tregoi se suksesi dhe mirësia mund të ecin bashkë, duke vlerësuar qetësinë dhe sjelljen e tij në sheshxhirim. Kasti i filmit përfshin gjithashtu Olivia Wilde, Will Arnett, Hank Azaria dhe Matthew Lillard. Prodhimi pati edhe ndryshime në kast para xhirimeve: Pascal zëvendësoi Oscar Isaac-un në rolin kryesor, ndërsa Arnett mori rolin e lënë nga David Harbour.
Përtej dramës familjare, «Behemoth!» synon të hedhë dritë mbi botën e muzikës së filmit dhe studiot ku ajo regjistrohet — një pjesë thelbësore, por rrallë e diskutuar e kinematografisë. Gilroy rrëfeu se para xhirimeve edhe anëtarë me përvojë të ekipit nuk kishin hyrë kurrë në një studio regjistrimi të muzikës së filmit, ndërsa Eva Victor kujtoi se shumë muzikantë të përfshirë në produksion i thoshin ekipit: më në fund një film për ne.
«Behemoth!» pritet të dalë në kinema më 4 dhjetor. Premiera londineze e shton listën e titujve më të pritur të Festivalit të Londrës, i cili vazhdon shfaqjet dhe premierat deri në mbylljen e edicionit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.