Berisha dënon sulmin ndaj Trump: ‘Akt horror’ dhe përpjekje për të ndryshuar historinë
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, reagoi pas sulmit me armë që ndodhi në Uashington, ku objektiv ishin zyrtarë pranë presidentit amerikan Donald Trump. Ai e përshkroi ngjarjen si një “akt horror” dhe një përpjekje për të ndryshuar historinë përmes dhunës, duke vlerësuar ndërhyrjen e shpejtë dhe profesionale të shërbimeve sekrete.
Sipas TV Klan, autori i incidentit është identifikuar si Cole Tomas Alen, 31 vjeç, mësues nga Kalifornia, i cili dyshohet se kaloi perimetrin e sigurisë në Hilton Hotel në Uashington DC gjatë darkës ku ishte presidenti dhe hapi zjarr. Shërbimet sekrete evakuan presidentin dhe zonjën e parë, ndërsa autori u arrestua shpejt nga rojet e sigurisë; një punonjës i Shërbimit Sekret u plagos, por nuk u regjistruan viktima të tjera mes të ftuarve.
Partia Demokratike dhe Sali Berisha dënuan me forcë aktin, duke e cilësuar si një tentativë për një masakër që do të ndryshonte rrjedhën historike. Në deklaratën e tij në rrjetet sociale, Berisha kërkoi përgjegjësi dhe lavdëroi reagimin e shpejtë të forcave të sigurisë.
Detajet rreth dinamikës së incidentit dhe arrestimit janë publikuar nga TV Klan.
