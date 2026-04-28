S&P 500 7,174 ▲0.12%
DOW 49,168 ▼0.13%
NASDAQ 24,887 ▲0.2%
NAFTA 96.63 ▲0.27%
ARI 4,704 ▲0.22%
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
BTC $77,029 ▼ -1.66% ETH $2,291 ▼ -2.86% XRP $1.3967 ▼ -2.14% SOL $84.4600 ▼ -2.56%
S&P 500 7,174 ▲0.12 % DOW 49,168 ▼0.13 % NASDAQ 24,887 ▲0.2 % NAFTA 96.63 ▲0.27 % ARI 4,704 ▲0.22 % S&P 500 7,174 ▲0.12 % DOW 49,168 ▼0.13 % NASDAQ 24,887 ▲0.2 % NAFTA 96.63 ▲0.27 % ARI 4,704 ▲0.22 %
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
28 Apr 2026
Berisha dënon sulmin ndaj Trump: ‘Akt horror’ dhe përpjekje për të ndryshuar historinë

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, reagoi pas sulmit me armë që ndodhi në Uashington, ku objektiv ishin zyrtarë pranë presidentit amerikan Donald Trump. Ai e përshkroi ngjarjen si një “akt horror” dhe një përpjekje për të ndryshuar historinë përmes dhunës, duke vlerësuar ndërhyrjen e shpejtë dhe profesionale të shërbimeve sekrete.

Sipas TV Klan, autori i incidentit është identifikuar si Cole Tomas Alen, 31 vjeç, mësues nga Kalifornia, i cili dyshohet se kaloi perimetrin e sigurisë në Hilton Hotel në Uashington DC gjatë darkës ku ishte presidenti dhe hapi zjarr. Shërbimet sekrete evakuan presidentin dhe zonjën e parë, ndërsa autori u arrestua shpejt nga rojet e sigurisë; një punonjës i Shërbimit Sekret u plagos, por nuk u regjistruan viktima të tjera mes të ftuarve.

Partia Demokratike dhe Sali Berisha dënuan me forcë aktin, duke e cilësuar si një tentativë për një masakër që do të ndryshonte rrjedhën historike. Në deklaratën e tij në rrjetet sociale, Berisha kërkoi përgjegjësi dhe lavdëroi reagimin e shpejtë të forcave të sigurisë.

Detajet rreth dinamikës së incidentit dhe arrestimit janë publikuar nga TV Klan.

