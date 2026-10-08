Berisha drejt Parlamentit: Do bëjmë betejën më të fuqishme ndonjëherë
Kreu i PD Sali Berisha i shoqëruar nga deputetët demokratë ka dalë nga selia e PD dhe është drejtuar drejt Parlamentit vetëm disa minuta para nisjes së seancës plenare ku pritet të diskutohet reforma e re territoriale.
I pyetur nga gazetarët nëse ishte i bindur se asnjë nga deputetët e tij nuk do të votonte pro reformës së propozuar nga PS, Berisha u shpreh me bindje: Asnjë.
“Absolut, asnjë votë, zero vjedhje. Protesta do jetë jashtë, ne do qëndrojmë brenda. Do bëjmë një betejë më të madhe që kemi bërë ndonjëherë”, tha Berisha.
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