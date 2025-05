Berisha: SHBA përmes Departamentit të Shtetit, përcollën tek shqiptarët frymën e ndryshimit, ne duhet t’i përgjigjemi këtij apeli

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka paralajmëruar bandat e Edi Ramës, që po blejnë vota nëpër zona të ndryshme. Nga Lezha, Berisha ka lëshuar akuza me emra ndaj njerëzve të Ramës, që sipas tij janë duke blerë vota në Lezhë, Durrës etj.

‘Ergys bëhu gati, së bashku me Altin Hajrin, kriminelin vrasës, bashkë me Pojën dhe banditë të tjerë, do shkoni atje ku e meritoni’, theksoi lideri i demokratëve, Sali Berisha gjatë fjalës së tij.

Pjesë nga fjala e kreut të PD, Sali Berisha:

Të njëjtin mesazh kam për Ergys Agasin, këshilltarin kriminel të Edi Ramës, që në zbatim të porosive të tij, kalon nga një zonë në një tjetër në Durrës duke blerë vota.

Ergys bëhu gati, së bashku me Altin Hajrin, kriminelin vrasës, bashkë me Pojën dhe banditë të tjerë, do shkoni atje ku e meritoni.

Miq, ju e dëgjuat lajmin, SHBA përmes Departamentit të Shtetit, përcollën tek shqiptarët frymën e ndryshimit, mbështetjes së demokracisë.

Ne më 11 Maj, këtij apeli, kësaj fryme duhet t’i përgjigjemi.

Të votojmë, ndryshimin të votojmë demokracinë, të votojmë fitoren.

Një mesazh kam në emër tuaj, më lejoni t’u përcjell një mesazh dhjetëra mijëra punonjësve të administratës.

Ne kemi vlerësimi më të madh për çdo punonjës që zbaton ligjin.

Ai është shërbëtor i qytetarëve.

Ndaj dhe u themi nuk duhet të keni asnjë ndrojtje.

Votoni për historinë, votoni për ndryshimin.

Patronazhistët do marrin fundin e tyre.

Patronazhistët nuk i ngatërrojmë kurrë me ju burra dhe gra të ndershëm që i shërbeni qytetarëve shqiptarë.

Këtu janë edhe disa parti të tjera, që të gjitha absolutisht me votat që përpiqen të marrin këtu e aty, por që nuk u bashkuan me ne se nuk i lejuan të bashkohen me ne, ato kanë vetëm si qëllim që Edi Rama të mbetet në pushtet.

Po forcë që ta mbajë Edi Ramën në pushtet nuk ka.

Ndaj dhe u ftoj të votoni për ndryshimin, votoni për Lezhën, votoni për Shqipërinë.

Rroftë Lezha, rroftë Shqipëria.

Fitore, fitore, fitore!