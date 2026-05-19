Berisha: Vjedhja e tenderave arrin në 1.2 miliardë euro
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka mbajtur këtë të martë, 19 maj, konferencë për shtyp nga selia blu, ku u ndal fillimisht te sektori i ekonomisë, kryesisht te tenderat.
Ai akuzoi se vetëm 5-8% e projekteve në vend përfundojnë punimet, ndërsa shtoi se vjedhja e tenderave arrin deri në vlerën 1.2 miliardë euro.
“Çmimet rriten çmendurisht. Sot Shqipëria ka naftën, një nga 8 vendet me çmimin e naftës më të lartë në botë. Qeveria shqiptare kryen vetëm një detyrë: vjedhjen, vjedhjen, vjedhjen e fondeve publike. Treguesit janë katastrofalë. Vetëm 8%, 5-8% e projekteve përfundojnë. Të tjerët avullojnë, grabiten. Korrupsioni dhe vjedhja në tendera arrin në vit në 1.2 mld euro. Vjedhja në tendera tejkalon fondin e pensioneve të Shqipërisë. Vetëm në tendera. Shpalljet se Shqipëria investon 10% të prodhimit të brendshëm janë një mashtrim. Për të arritur në këtë shifër të pavërtetë, qeveritarët llogarisin tenderat e dështuar, të anuluar. Fakti është se investimet arrijnë gjithsej 4.9%, arrijnë në shifrat më të ulëta në Evropë. Më katastrofal është finalizimi i projekteve. Gjithsej 5-8%. Do thoni ju se shteti është i falimentuar, shtet hajdut. Kompanitë nuk përfundojnë asgjë në afat sepse ndajnë paratë me qeveritarët”, tha ai.
Në përditësim…
/tvklan.al
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.