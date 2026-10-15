BFI dhe Chanel shpallin fituesit e çmimeve për kineastët e rinj 2026: katër regjisorë britanikë marrin nga 20 mijë paund
Rich Felgate, Olive Nwosu, Imran Perretta dhe Rachel Taparjan janë fituesit e edicionit 2026 të BFI & Chanel Filmmaker Awards, të shpallur në Londër nga anëtaret e reja të jurisë, Jessie Buckley dhe Gwendoline Christie.
Katër kineastë të rinj britanikë janë fituesit e edicionit 2026 të BFI & Chanel Filmmaker Awards, çmimeve që nderojnë guximin krijues dhe mbështesin talentet e reja të kinemasë britanike. Fituesit u shpallën të mërkurën, më 14 tetor, në një ceremoni në hotelin Claridge’s në Londër, siç njofton Screen Daily, dhe secili prej tyre do të marrë një mbështetje financiare prej 20 mijë paundësh.
Fituesit u prezantuan nga dy anëtaret e reja të jurisë, aktorja fituese e çmimit Oscar Jessie Buckley dhe aktorja Gwendoline Christie, së bashku me anëtarët e tjerë të jurisë Edward Enninful, Marie-Louise Khondji dhe drejtorin ekzekutiv të BFI-së, Ben Roberts, sipas BFI-së. Çmimet, që këtë vit shënojnë edicionin e pestë, u drejtohen kineastëve që duan të zgjerojnë praktikën e tyre krijuese dhe të sjellin zëra të rinj në kulturën bashkëkohore.
Në mesin e fituesve është Rich Felgate, regjisor, producent dhe kineast i dokumentarit «We, The Hated», që ndjek lëvizjen e protestës klimatike Just Stop Oil dhe që hapi festivalin Sheffield DocFest në fillim të këtij viti. Juria e vlerësoi filmin si urgjent dhe të guximshëm, për mënyrën se si tregon ndikimin e protestës te individët dhe ngre pyetje të rëndësishme për kontekstin politik.
Fituesja e dytë është Olive Nwosu, me filmin e saj të parë artistik «Lady», të vendosur në Nigeri, që pati premierën në garën World Cinema Dramatic të Festivalit Sundance 2026, ku fitoi çmimin special të jurisë për ansamblin e aktorëve, dhe u shfaq edhe në seksionin Panorama të Berlinales. Fituesi i tretë, Imran Perretta, u nderua për filmin «Ish», shkruar bashkë me Enda Walsh dhe të frymëzuar nga përvojat e tij personale, i cili pati premierën botërore në Javën e Kritikës në Venecie në vitin 2025, ku fitoi çmimin e publikut. Lista plotësohet nga Rachel Taparjan, regjisore dhe skenariste e filmit «Something Familiar».
Partneriteti mes BFI-së dhe shtëpisë së modës Chanel në fushën e filmit nisi në vitin 2022, ndërsa lidhja e Gabrielle Chanel me kinemanë daton që nga viti 1930, kur ajo udhëtoi në Hollywood për të veshur aktoret kryesore të kohës. Shuma prej 20 mijë paundësh për secilin fitues synon t’u japë kineastëve mundësi të zhvillojnë punën dhe idetë e reja në një fazë vendimtare të karrierës së tyre.
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