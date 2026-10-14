Bifa shpall listën e gjatë për interpretimin zbulues 2026: 14 talente të reja, kryesojnë aktorët e «Extra Geography» dhe «Effi o Blaenau»
Çmimet e Filmit të Pavarur Britanik (Bifa) kanë publikuar listën e gjatë prej 14 aktorësh për çmimin e interpretimit zbulues 2026. Emrat vijnë nga filmat e rinj të pavarur britanikë, ndërsa nominimet shpallen më 3 nëntor dhe fituesit më 6 dhjetor në Londër.
Çmimet e Filmit të Pavarur Britanik (Bifa) kanë shpallur listën e gjatë për çmimin e interpretimit zbulues të vitit 2026, ku përfshihen 14 talente të reja të kinemasë britanike, siç njofton Screen Daily. Lista vjen nga filmat e rinj të pavarur britanikë dhe hap zyrtarisht garën për një nga çmimet më të ndjekura për aktorët në fillim të karrierës.
Në krye të vëmendjes janë Galaxie Clear dhe Marni Duggan, protagoniste të filmit «Extra Geography» të regjisores Molly Manners, historia e dy vajzave adoleshente në një shkollë me konvikt në Angli që vendosin ta kthejnë verën në një projekt për të rënë në dashuri. Në listë është edhe Leisa Gwenllian për rolin në «Effi o Blaenau» të Marc Evans, për një të re që jeton në një qytet guroreje në Uells, si dhe Daniel Quinn-Toye për dramën «Sunny Dancer» të George Jaques, për një kamp veror për adoleshentë të mbijetuar nga kanceri.
Vend në listë kanë siguruar edhe Tut Nyuot dhe Sekou Diaby për «Animol», debutimi regjisorial i Ashley Walters, i vendosur në një institucion paraburgimi për të mitur, si dhe Olive Gray («Surviving Earth»), Joshua Griffin («Masc»), Florence Hunt («Queen At Sea»), Jonathan Jules («Florid»), Laurie Kynaston («Lady»), Chirag Benedict Lobo («The Cycle Of Love»), Séamus McLean Ross («California Schemin'”) dhe Luke Tittensor («Straight Circle»).
Sipas Screen Daily, tetë nga aktorët e listës janë përzgjedhur më parë në programin «Stars of Tomorrow» të vetë revistës, mes tyre Clear, Diaby, Gwenllian dhe Jules në edicionin 2026. Të gjithë aktorët e listës kualifikohen për programin gjashtëmujor të Bifa-s për interpretuesit zbulues, me sesione për zhvillimin e karrierës, casting-un dhe edukimin financiar.
Mes fituesve të mëparshëm të këtij çmimi numërohen Ben Whishaw, Jamie Bell, Naomi Ackie, Dev Patel dhe Jessie Buckley, ndërsa vitin e kaluar çmimin e mori Posy Sterling për «Lollipop». Nominimet e Bifa 2026 shpallen të martën, më 3 nëntor, dhe fituesit zbulohen në ceremoninë e 6 dhjetorit në Camden Roundhouse në Londër.
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