BNJVL: Do të formohet shtabi i krizës para periudhës së krizës me zjarret
Në seancën e rregullt të Bordit të Drejtorëve të BNJVL-së, u shqyrtuan sfidat aktuale me të cilat përballen komunat, dhe u morën disa vendime që synojnë përmirësimin e vetëqeverisjes lokale dhe përmirësimin e shërbimeve për qytetarët.
Siç raportoi Kryetari i Bashkisë së Shkupit, Orce Gjorgjievski, një nga vendimet kryesore është krijimi i një shtabi krize për zjarrfikësit në BNJVL, i cili synon të sigurojë reagim më të shpejtë, më efikas dhe më të koordinuar midis njësive të vetëqeverisjes lokale në rast të zjarreve në periudhën e verës, në bashkëpunim me institucionet qendrore.
“Siguria e qytetarëve, mbrojtja e pronës dhe reagimi në kohë duhet të jenë prioriteti ynë i përbashkët”, deklaroi Gjorgjievski, duke theksuar se përmes BNJVL-së, forcohet bashkëpunimi ndërkomunal dhe po ndërtohet një sistem që do të jetë në gjendje të përgjigjet në mënyrë të koordinuar dhe efikase në një situatë krize.
Në seancë mori pjesë edhe kryetari i ri i Komisionit Rregullator Energjetik, Aco Ristov, me të cilin u hap tema e mundësive për themelimin e kompanive lokale të energjisë.
Siç u theksua, një model i tillë do të kontribuonte në pavarësi më të madhe energjetike të komunave, përmes përdorimit të energjisë elektrike të prodhuar nga panelet diellore dhe vendosjes së saj në treg, gjë që do të siguronte të ardhura shtesë për projektet lokale dhe do të përmirësonte shërbimet për qytetarët.
