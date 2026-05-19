Tiranë 13°C · Pjesërisht vranët 19 May 2026
S&P 500 7,354 ▼0.67%
DOW 49,364 ▼0.65%
NASDAQ 25,871 ▼0.84%
NAFTA 104.11 ▼0.26%
ARI 4,486 ▼1.58%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
₿ CRYPTO
BTC $76,996 ▲ +0.19% ETH $2,118 ▲ +0.03% XRP $1.3604 ▼ -1.66% SOL $84.4300 ▼ -0.46%
S&P 500 7,354 ▼0.67 % DOW 49,364 ▼0.65 % NASDAQ 25,871 ▼0.84 % NAFTA 104.11 ▼0.26 % ARI 4,486 ▼1.58 % S&P 500 7,354 ▼0.67 % DOW 49,364 ▼0.65 % NASDAQ 25,871 ▼0.84 % NAFTA 104.11 ▼0.26 % ARI 4,486 ▼1.58 %
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
19 May 2026
Breaking
Toshkovski: Viktima duhet të jetë në qendër të çdo ndërhyrjeje policore Zgjedhjet në PD-Sulo: Procesi është njollosur, Berisha i hedh benzinë zjarrit Faqja nacionaliste maqedonase shpërthen ndaj ambasadorit Meidani: Shko në shtëpi! Të q* fisin! Tjetër ‘goditje’ në Sarandë, arrestohet oficeri i policisë gjyqësore BNJVL: Do të formohet shtabi i krizës para periudhës së krizës me zjarret
Menu
Maqedonia

BNJVL: Do të formohet shtabi i krizës para periudhës së krizës me zjarret

· 2 min lexim

Në seancën e rregullt të Bordit të Drejtorëve të BNJVL-së, u shqyrtuan sfidat aktuale me të cilat përballen komunat, dhe u morën disa vendime që synojnë përmirësimin e vetëqeverisjes lokale dhe përmirësimin e shërbimeve për qytetarët.

Siç raportoi Kryetari i Bashkisë së Shkupit, Orce Gjorgjievski, një nga vendimet kryesore është krijimi i një shtabi krize për zjarrfikësit në BNJVL, i cili synon të sigurojë reagim më të shpejtë, më efikas dhe më të koordinuar midis njësive të vetëqeverisjes lokale në rast të zjarreve në periudhën e verës, në bashkëpunim me institucionet qendrore.

“Siguria e qytetarëve, mbrojtja e pronës dhe reagimi në kohë duhet të jenë prioriteti ynë i përbashkët”, deklaroi Gjorgjievski, duke theksuar se përmes BNJVL-së, forcohet bashkëpunimi ndërkomunal dhe po ndërtohet një sistem që do të jetë në gjendje të përgjigjet në mënyrë të koordinuar dhe efikase në një situatë krize.

Në seancë mori pjesë edhe kryetari i ri i Komisionit Rregullator Energjetik, Aco Ristov, me të cilin u hap tema e mundësive për themelimin e kompanive lokale të energjisë.

Siç u theksua, një model i tillë do të kontribuonte në pavarësi më të madhe energjetike të komunave, përmes përdorimit të energjisë elektrike të prodhuar nga panelet diellore dhe vendosjes së saj në treg, gjë që do të siguronte të ardhura shtesë për projektet lokale dhe do të përmirësonte shërbimet për qytetarët.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë