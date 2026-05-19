Rama-Kurtit: Për gjashtë vjet në pushtet, e ka zhytur vendin në varfëri dhe stagnim
Kryetari i Prishtina, Përparim Rama, ka reaguar ashpër ndaj kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, duke e akuzuar për propagandë politike, mungesë rezultatesh dhe sulme ndaj figurave të Ushtria Çlirimtare e Kosovës.
Në një reagim publik, Rama tha se Kurti “ka deficit të madh politik dhe personal”, pasi sipas tij nuk ka dhënë kontribut as në luftën çlirimtare dhe as në ndërtimin e institucioneve të Kosovës.
Sipas Ramës, kryeministri në detyrë po përpiqet ta mbulojë këtë mungesë përmes propagandës dhe sulmeve ndaj ish-pjesëtarëve të UÇK-së dhe familjeve atdhetare.
“Për gjashtë vjet në pushtet, e ka zhytur vendin në varfëri dhe stagnim. Pa asnjë projekt madhor, pa zhvillim kapital dhe pa asnjë rezultat konkret”, deklaroi Rama.
Ai shtoi se në mungesë të rezultateve konkrete, Kurti po vazhdon fushatën përmes “episodeve propaganduese” dhe retorikës politike.
Rama gjithashtu kritikoi qeverisjen aktuale për gjendjen ekonomike në vend, duke thënë se qytetarët kanë nevojë për zhvillim dhe mirëqenie, e jo për “filma propagandistikë të kohës së komunizmit”./Telegrafi.
