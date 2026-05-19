Maqedonia

Spasovski: Pritshmëritë e larta nga LSDM, sollën zhgënjime të mëdha

· 2 min lexim

“Pa një analizë serioze, të detajuar dhe të dhimbshme të arsyeve që çuan në rënien dramatike të besimit tek qytetarët, LSDM nuk do të jetë në gjendje të ofrojë përgjigje se si të rifitojë mbështetjen”, tha ish-ministri i Brendshëm gjatë kohës së LSDM-së, Oliver Spasovski.

Ai tha se partia kishte bërë mangësi serioze, nga politika kadrovike, deri te pritjet e paplotësuara për drejtësi dhe reforma të thella në gjyqësor.

“Disa do të thonë se partneri i koalicionit ishte një faktor, dhe kjo është e vërtetë. Por unë mendoj se ne vetë, përmes politikës së kuadrit dhe vendimeve të caktuara që u morën, ndikuam në këtë rezultat. Ajo që mungonte më shumë ishte drejtësia, reforma më e madhe në sistemin gjyqësor dhe një mënyrë tjetër funksionimi. Qytetarët e prisnin këtë pas rënies së regjimit të mëparshëm, dhe pritjet e larta gjithmonë rezultojnë në zhgënjime të mëdha”, tha Spasovski.

Ai vlerësoi se problemi nuk është vetëm me një strukturë politike, por me të gjithë sistemin politik në Maqedoni, i cili ka funksionuar për vite me radhë në bazë të klientelizmit dhe interesave partiake.

