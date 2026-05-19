Tjetër ‘goditje’ në Sarandë, arrestohet oficeri i policisë gjyqësore
19 maj 2026 – Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (AMP) është rikthyer sërish në Sarandë.
Siç raporton gazetari i Klan News, Besar Bajraktaraj, është ekzekutuar urdhër ndalimi për Edmond Ruçin, oficer i policisë gjyqësore në Komisariatin e Sarandës. Ky i fundit dyshohet për korrupsion dhe shpërdorim detyre.
Më herët, janë arrestuar disa efektivë policie në qytetin bregdetar, si të përfshirë në favorizime sa i përket një ndërtimi pa leje në një hapësirë plazhi. Në pranga përfundoi edhe shefi i komisariatit!
Për rastin, u arrestuan edhe 8 persona të cilët punonin në objekt si dhe një grua e cila posedonte hapësirën e plazhit, për llogari të së cilës dyshohet se kryheshin punimet pa leje.
Nga hetimet rezulton se funksionarët e policisë kanë lejuar ndërtimin pa leje, duke mos marrë masat e nevojshme për ndërprerjen e paligjshmërisë. Ata dyshohet se kanë krijuar skema me qëllim përfitimi të paligjshëm, shmangie të përgjegjësisë ligjore dhe favorizim të subjekteve të lidhura me struktura kriminale që operonin në territorin e Sarandës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.