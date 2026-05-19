Përplasje me armë në Mamurras, i dënuari tentoi të shtypte policinë! Gazetari sjell detaje nga plagosja

· 2 min lexim

Gazetari Eni Ferhati në emisionin Now me Erla Mëhilli solli më shumë detaje përsa i përket ngjarjes së ndodhur ditën e sotme në aksin Mamurras-Laç, ku nga një operacion policor u neutralizuan dy persona, ku njëri prej tyre rezultoi i shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe i dënuar nga Gjykata e Trentos në Itali me 7 vite burg për tentativë vrasjeje.

Sipas gazetarit, ky ishte një operacion rutinë për kapjen e autorëve të shpallur në kërkim. Ndërkohë, gazetari theksoi se në momentin e arrestimit, dy të rinjtë kanë tentuar të përplasnin me automjet efektivët e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale, e cila solli dhe plagosjen e 23-vjeçarit, Leonard Dema.

“Ka qenë një operacion rutinë i specialistëve të Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme, një operacion që vijon prej kohësh për arrestimin e personave që kërkohen prej kohësh nga autoritetet e huaja.

Ngjarja ka ndodhur në mesditë. Është identifikuar automjeti me të cilin lëviste 23-vjeçari Leonard Dema, i cili identifikohet se është një person i kërkuar nga drejtësia italiane, i dënuar nga Gjykata e Trentos në Itali me 7 vite burg për tentativë vrasjeje dhe gjatë operacionit është bllokuar në aksin Mamurras-Laç.

Brenda automjetit është identifikuar edhe një person tjetër, i cili ka ndërhyrë ndaj agjentëve të forcave operacionale. Ka pasur rezistencë. Fillimisht është tentuar që efektivët e policisë, që kanë qenë sipas të dhënave me uniformë, të përplasen me automjet.

Ndërkohë, djali që ka qenë pasagjer, djali i ish-deputetit demokrat Amadeo Fufi, ka nxjerrë një send armë zjarri dhe në atë moment ka pasur një reagim të menjëhershëm të policisë, duke lënë të plagosur personin i cili kërkohej të arrestohej nga autoritetet italiane.

Është një ngjarje që kërkon hetim dhe Agjencia e Mbikëqyrjes po heton rastin për të parë nëse janë zbatuar procedurat standarde nga ana e policisë.

23-vjeçari është në Spitalin e Traumës jashtë rrezikut për jetën, ndërsa është arrestuar edhe djali i ish-deputetit për armëmbajtje pa leje”, u shpreh gazetari.

