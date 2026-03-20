Tiranë 5°C · Kthjellët 20 March 2026
EUR/USD 1.1542 EUR/GBP 0.8630 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 96.0665 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4641 EUR/TRY 51.1519 EUR/JPY 182.71 EUR/CAD 1.5849
BTC $70,378 ▼ -0.83% ETH $2,150 ▼ -1.79% XRP $1.4536 ▼ -0.28% SOL $89.3600 ▼ -0.72%
20 Mar 2026
Botërori 2026/ Sulmi shqetëson kombëtaren, edhe Daku humbet sfidën me Poloninë

· 1 min lexim

Kombëtarja shqiptare ka marrë një tjetër goditje të rëndë në prag të ndeshjeve më të rëndësishme në historinë e saj. Një javë para ndeshjes me Poloninë në Varshavë, për Play Off-in e Kampionatit Botëror 2026, trajneri Silvinjo ka marrë lajmin e dëmtimit të sulmuesit Mirlind Daku.

28-vjeçari, që luan me Rubin Kazan, duhet të qëndrojë një muaj jashtë fushe, çka do të thotë se ai nuk mund të jetë në ndeshjen kundër Polonisë në 26 mars dhe, në rast suksesi, në finalen e Play Off-it, kundër Suedisë ose Ukrainës, në 31 mars, ku vendoset përfundimisht një nga finalistët evropianë.

Dëmtimi i Dakut vjen pas dëmtimit të Rey Manajt, i cili gjithashtu nuk do të jetë i pranishëm. Alternativat kryesore për qendrën e sulmit janë Armando Broja dhe Myrto Uzuni, por duhet pasur parasysh që edhe Broja ka pasur probleme me dëmtimet edhe në javët e fundit.

Lexo Gjithashtu