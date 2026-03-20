EUR/USD 1.1542 EUR/GBP 0.8630 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 96.0665 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4641 EUR/TRY 51.1519 EUR/JPY 182.71 EUR/CAD 1.5849 EUR/USD 1.1542 EUR/GBP 0.8630 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 96.0665 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4641 EUR/TRY 51.1519 EUR/JPY 182.71 EUR/CAD 1.5849
BTC $69,731 ▲ +0.36% ETH $2,129 ▲ +0.36% XRP $1.4366 ▼ -0.53% SOL $88.9400 ▲ +0.81%
Botërori i atletikës në salla të mbyllura/ Burraj vendos rekord të ri kombëtar në 400m

Botërori në salla të mbyllura i atletikës ka nisur mjaft mirë për Shqipërinë.

Franko Burraj ka arritur që të kualifikohet në gjysmëfinalet e garës së 400m falë kohës 46.57 sekonda. Kjo performancë e shqiptarit në “Torun 2026” është historike pasi bëhet fjalë për rekord të ri kombëtare në këtë distancë.

Rekordi i vejtër, 46.83 sekonda, qëndronte prej 16 shkurtit të 2020-ës dhe ishte vendosur po nga Burraj.

