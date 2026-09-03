“Boxing News”: Nelson Hysa sfidon kampionin e botës Agit Kabayel – “Mos ki frikë”
Boksieri shqiptar Nelson Hysa po kërkon hapur një ndeshje për titullin botëror të peshave të rënda në versionin WBC. Vetëm pak ditë pas fitores së tij me nokaut në “The O2” të Londrës, Hysa u përball drejtpërdrejt me kampionin e botës Agit Kabayel dhe i kërkoi një duel për brez, duke e sfiduar publikisht që të mos e shmangë.
Ngjarja është bërë sot, më 2 shtator 2026, lajm në mediat e specializuara ndërkombëtare Boxing News dhe NoSmokeBoxing, të cilat e paraqesin shqiptarin si një nga emrat që po përpiqen të hyjnë në garën e nivelit më të lartë të peshave të rënda.
Hysa vinte nga një fitore bindëse kundër Thomas Narmo, të cilin e mposhti me nokaut në raundin e dytë në mbrëmjen e 29 gushtit, në ndeshjen paraprake të duelit Moses Itauma–Filip Hrgovic. Me atë fitore, boksieri shqiptar e çoi rekordin e tij profesionist në 25 fitore, asnjë humbje dhe 23 nokaut, një bilanc që po tërheq gjithnjë e më shumë vëmendjen e botës së boksit.
Menjëherë pas fitores, Hysa iu afrua Kabayelit, i cili ndodhej pranë ringut. Përballja verbale u regjistrua dhe u shpërnda nga Queensberry Promotions, duke marrë shpejt jehonë në rrjetet sociale dhe në mediat e boksit.
Hysa e sfidoi kampionin drejtpërdrejt, duke i thënë se është gati të ndeshet me të kudo, madje edhe në Gjermani, vendi ku Kabayel ka pjesën më të madhe të bazës së tij sportive dhe të tifozëve. “Mos ki frikë. Do të të nokautoj”, ishte mesazhi kryesor i sfidës së shqiptarit.
Kabayel është një nga emrat më të fortë të momentit në peshat e rënda. Boksieri gjermano-kurd u shpall kampion i plotë i botës në versionin WBC në qershor 2026, pasi Oleksandr Usyk liroi titujt e tij. Kabayel mbetet gjithashtu i pamposhtur, me 27 fitore, 19 prej tyre me nokaut.
Ai ka ndërtuar reputacionin e tij me fitore ndaj disa prej emrave më të njohur të kategorisë, përfshirë Zhilei Zhang, Frank Sanchez, Arslanbek Makhmudov dhe Damian Knyba. Boxing News e konsideron Kabayelin një nga operatorët më të rrezikshëm të divizionit dhe thekson se ende nuk është përcaktuar kundërshtari për mbrojtjen e parë të titullit të tij botëror.
Pikërisht kjo situatë i krijon Hysës një mundësi.
Boksieri shqiptar po përpiqet të futet në një listë shumë të fortë pretendentësh që përfshin emra si Anthony Joshua, Tyson Fury, Joseph Parker, Lawrence Okolie, Daniel Dubois dhe Moses Itauma. Për këtë arsye, një duel Hysa–Kabayel nuk është ende i konfirmuar dhe do të kërkonte miratimin e WBC-së dhe marrëveshjen mes promotorëve.
Megjithatë, mënyra agresive me të cilën Hysa e ka kërkuar ndeshjen ka bërë që emri i tij të hyjë në diskutimet ndërkombëtare për mbrojtjen e ardhshme të titullit.
NoSmokeBoxing e përshkruan shqiptarin si një boksier me fuqi të madhe goditëse dhe e cilëson sfidën ndaj Kabayelit si një përpjekje për të ushtruar presion publik mbi kampionin dhe ekipin e tij.
Nëse Hysa arrin të sigurojë një ndeshje për titullin WBC, ajo do të ishte një nga ngjarjet më të mëdha në historinë e boksit profesionist shqiptar. Pesha e rëndë është kategoria më prestigjioze e boksit dhe një duel për titullin botëror do ta vendoste një sportist shqiptar në skenën më të madhe të këtij sporti.
Për momentin, sfida është hedhur. Tani vendimi i takon Kabayelit, WBC-së dhe promotorëve.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.