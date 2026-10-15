«Bread and Books» i Majid Majidi fiton Çmimin e Madh në Busan dhe hyn në garën për Oscar
Edicioni i 31-të i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në Busan u mbyll me triumfin e regjisorit iranian Majid Majidi: filmi i tij «Bread and Books» mori çmimin kryesor dhe, nga ky vit, fituesi i Busanit fiton automatikisht të drejtën e kandidimit për Oscar në kategorinë e filmit ndërkombëtar.
Festivali Ndërkombëtar i Filmit në Busan mbylli të mërkurën, më 15 tetor, edicionin e tij të 31-të me ceremoninë e ndarjes së çmimeve në Busan Cinema Center, në lagjen Haeundae. Çmimi i Madh i Busan Awards iu dha filmit «Bread and Books» të regjisorit iranian Majid Majidi, siç njofton Seoul Economic Daily.
Majidi, mjeshtër i kinemasë iraniane i njohur në gjithë botën për «Children of Heaven», falënderoi publikun duke thënë se personazhet kryesore të filmave të tij janë vetë spektatorët. Ai ia kushtoi çmimin nënës së tij, e cila kishte ndërruar jetë pak muaj para nisjes së xhirimeve, si edhe popullit iranian, dhe e mbylli fjalën me thirrjen për një botë pa luftë — tema që qëndron edhe në qendër të filmit fitues, i cili rrëfen brutalitetin e luftës.
Fitorja ka edhe një vlerë praktike të re: nga ky vit, fituesi i Çmimit të Madh në Busan kualifikohet automatikisht për t’u kandiduar në kategorinë e filmit më të mirë ndërkombëtar në Academy Awards, pasi festivali e ka ngritur statusin e tij ndër garat e akredituara ndërkombëtarisht. Kështu, rruga e Majidi-t drejt Oscar-it hapet zyrtarisht.
Në ceremoninë e mbylljes u ndanë edhe çmimet e tjera të garës: regjisori më i mirë u shpall Li Yunchan për filmin «To Be Ordinary», çmimi special i jurisë shkoi për «My Mother» të Eddie Cahyono-s, ndërsa çmimet e aktrimit i morën Zhou Xun për «Loneliness We First Met» dhe Himeno Kashun për «Satoko Always». Çmimi për kontribut artistik iu dha inxhinierit të zërit Li Danfeng, po për «Loneliness We First Met».
Edicioni i 31-të i festivalit azitatik, një nga më të rëndësishmit në botë për kinemanë e Azisë, shfaqi gjithsej 316 filma, mes tyre 247 zgjedhje zyrtare nga 59 vende, me 103 premiera — 93 botërore dhe 10 ndërkombëtare. Me mbylljen e Busanit, vëmendja e botës së filmit zhvendoset tani te gara e gjatë drejt sezonit të çmimeve, ku «Bread and Books» sapo ka siguruar një vend në vijën e startit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.