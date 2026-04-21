Britania e Madhe ndalon duhanin për brezin e lindur pas vitit 2008
LONDËR, 21 prill /ATSH/- Parlamenti i Britanisë së Madhe ka miratuar projektligjin për duhanin dhe produktet e cigareve elektrike, i cili parashikon ndalimin e përjetshëm të blerjes së cigareve për të gjithë personat e lindur pas 1 janarit 2009, raportoi BBC. Ligji synon krijimin e një “brezi pa duhan” dhe konsiderohet një nga ndërhyrjet më […]
