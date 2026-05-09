Britanikët në anijen turistike të prekur nga hantavirus do të izolohen në spital pas kthimit
Pasagjerët dhe stafi britanikë në anijen turistike me hantavirus do të dërgohen në një spital në Anglinë veriperëndimore për një periudhë fillestare izolimi pasi të riatdhesohen. Kështu njoftuan të shtunën autoritetet shëndetësore të Mbretërisë së Bashkuar.
Anija, MV Hondius, pritet të ankorohet në ishullin spanjoll të Tenerife-s herët të dielën, pas së cilës 22 shtetasit britanikë në bord do të kthehen me aeroplan në Britani.
Spanja kishte thënë më parë se Mbretëria e Bashkuar, si dhe Gjermania, Franca, Belgjika, Irlanda dhe vende të tjera kishin konfirmuar se po dërgonin aeroplanë për të evakuuar qytetarët e tyre pas shpërthimit të epidemisë që la tetë persona të sëmurë, përfshirë tre që vdiqën.
Si masë paraprake, pasagjerët do të vlerësohen dhe testohen gjatë një qëndrimi fillestar deri në 72 orë në një mjedis të menaxhuar, tha një deklaratë e përbashkët nga departamentet shëndetësore në veriperëndim të Anglisë, policia dhe një këshill lokal. “Rreziku për popullatën e përgjithshme mbetet shumë i ulët”, shtoi deklarata.
Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar tha të premten se të gjithë pasagjerët dhe ekuipazhi do të duhet të izolohen për 45 ditë pas kthimit në shtëpi.
