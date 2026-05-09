EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102
BTC $80,774 ▲ +0.64% ETH $2,328 ▲ +0.66% XRP $1.4210 ▲ +0.26% SOL $93.2300 ▲ +0.89%
Një monedhë muskulore dhe basti masiv i gazit të lëngshëm Faza e re e turizmit, pa avantazhin e çmimeve të lira; Si do të mbijetojë?! Çfarë duhet të dimë për Hantavirusin, ndryshimet me Covid-19 – Tv Klan Vjosa Osmani vet e 20-ta në listën e LDK-së, aprovohet nga Këshilli ​Aktakuzë në mungesë ndaj 21 personave për krime lufte, caktohet seanca për 1 korrik
Bota

Qeveria e Libanit përcakton prioritetet e saj për bisedimet me Izraelin

· 2 min lexim

Zyrtarët e qeverisë libaneze që kanë folur për bisedimet me Izraelin kanë qenë të qartë. Si presidenti ashtu edhe kryeministri po thonë se përparësia është të mbështetet ky armëpushim dhe të sigurohet respektimi i tij në të gjithë Libanin jugor dhe pjesën tjetër të vendit.

Nuk kemi parë shumë armëpushim, por ata po thonë se duan një ndalesë të dhunës përpara se të shkojnë në tryezën e negociatave për të folur me mirëbesim se si të ecin përpara.

Prioritetet e qeverisë libaneze janë: një afat kohor i qartë për tërheqjen e trupave izraelite nga territori libanez, kthimi i të ndaluarve që mbahen nga Izraeli dhe çështjet që lidhen me rindërtimin, veçanërisht në vendet ku trupat izraelite janë aktualisht të pranishme në Libanin jugor – të paktën 55 qytete dhe fshatra – ku po zbatohet një politikë e shkatërrimit sistematik, duke shkatërruar shtëpitë dhe infrastrukturën.

Ndoshta çështja më e rëndësishme është mbështetja nga bashkësia ndërkombëtare për çështjen e demilitarizimit të jugut dhe sigurimi që vendimi për të shkuar në luftë dhe për të shpallur paqen të jetë i qeverisë në Bejrut.

Kjo ndoshta do të jetë gjëja më sfiduese për qeverinë libaneze për të arritur në këto bisedime, dhe ndoshta është shumë herët për të diskutuar ndërsa bombat vazhdojnë të bien këtu në Libanin jugor.

