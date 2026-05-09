Qeveria e Libanit përcakton prioritetet e saj për bisedimet me Izraelin
Zyrtarët e qeverisë libaneze që kanë folur për bisedimet me Izraelin kanë qenë të qartë. Si presidenti ashtu edhe kryeministri po thonë se përparësia është të mbështetet ky armëpushim dhe të sigurohet respektimi i tij në të gjithë Libanin jugor dhe pjesën tjetër të vendit.
Nuk kemi parë shumë armëpushim, por ata po thonë se duan një ndalesë të dhunës përpara se të shkojnë në tryezën e negociatave për të folur me mirëbesim se si të ecin përpara.
Prioritetet e qeverisë libaneze janë: një afat kohor i qartë për tërheqjen e trupave izraelite nga territori libanez, kthimi i të ndaluarve që mbahen nga Izraeli dhe çështjet që lidhen me rindërtimin, veçanërisht në vendet ku trupat izraelite janë aktualisht të pranishme në Libanin jugor – të paktën 55 qytete dhe fshatra – ku po zbatohet një politikë e shkatërrimit sistematik, duke shkatërruar shtëpitë dhe infrastrukturën.
Ndoshta çështja më e rëndësishme është mbështetja nga bashkësia ndërkombëtare për çështjen e demilitarizimit të jugut dhe sigurimi që vendimi për të shkuar në luftë dhe për të shpallur paqen të jetë i qeverisë në Bejrut.
Kjo ndoshta do të jetë gjëja më sfiduese për qeverinë libaneze për të arritur në këto bisedime, dhe ndoshta është shumë herët për të diskutuar ndërsa bombat vazhdojnë të bien këtu në Libanin jugor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.