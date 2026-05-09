Më shumë se 200,000 emigrantë kanë kaluar Kanalin Anglez me varka të vogla që nga viti 2018
Më shumë se 200,000 emigrantë kanë kaluar Kanalin Anglez në varka të vogla që nga fillimi i mbajtjes së të dhënave në vitin 2018, tregojnë shifra të reja.
Ministria e Brendshme britanike regjistroi 70 persona që mbërritën në Mbretërinë e Bashkuar të premten, duke e çuar totalin në 200,013 në nëntë vitet e fundit. Kushtet e qeta të motit bënë që 70 persona në një varkë të arrinin të kalonin kufirin.
Qeveritë e njëpasnjëshme kanë premtuar të zvogëlojnë mbërritjet e emigrantëve përmes kësaj rruge dhe të ndalojnë operacionet e kontrabandës që lehtësojnë kalimet e rrezikshme, por numri i mbërritjeve me varka të vogla është më shumë se dyfishuar në tre vitet e fundit për të arritur këtë moment të ri historik.
Të paktën tetë emigrantë kanë vdekur këtë vit, ndërsa përpiqeshin të kalonin Kanalin me varkë, sipas Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin e OKB-së dhe autoriteteve franceze. Vitin e kaluar u konfirmua se 23 persona kishin vdekur.
Numri i emigrantëve që përpiqeshin të kalonin Kanalin u shpall një “incident i madh” nga qeveria në vitin 2018 pas një rritjeje të njerëzve që përdorin këtë rrugë.
Një kombinim i sigurisë së shtuar në porte, një shtrëngim i rrugëve të tjera të paligjshme dhe zhvillimi i bandave të organizuara thuhet se kanë ndihmuar në rritjen e kalimeve me anije të vogla.
Rreth 128,000 kalime u kryen nën qeveritë e mëparshme konservatore midis viteve 2018 dhe 2024. Ish-kryeministri konservator Rishi Sunak u zotua të ndalonte anijet në vitin 2022, ndërsa Partia Laburiste premtoi të shkatërronte bandat e kontrabandës së njerëzve që fitonin para nga kalimet e paligjshme të Kanalit kur Sir Keir Starmer mori pushtetin në vitin 2024.
Që atëherë, më shumë se 72,000 njerëz kanë hyrë në Mbretërinë e Bashkuar në këtë mënyrë. Shumica e njerëzve që kalojnë kufirin udhëtojnë nga Franca dhe vazhdojnë të kërkojnë azil në Mbretërinë e Bashkuar, megjithëse jo të gjithëve u jepet ky i fundit.
Numri i njerëzve që ndjekin këtë rrugë të rrezikshme çdo vit arriti kulmin në vitin 2022, kur më shumë se 45,000 njerëz e bënë udhëtimin përpara se të binte me disa mijëra vitin pasardhës. Numri vjetor i kalimeve është rritur gradualisht që atëherë në nivele të ngjashme gjatë tre viteve të fundit.
