09 May 2026
Bota

Më shumë se 200,000 emigrantë kanë kaluar Kanalin Anglez me varka të vogla që nga viti 2018

· 3 min lexim

Më shumë se 200,000 emigrantë kanë kaluar Kanalin Anglez në varka të vogla që nga fillimi i mbajtjes së të dhënave në vitin 2018, tregojnë shifra të reja.

Ministria e Brendshme britanike regjistroi 70 persona që mbërritën në Mbretërinë e Bashkuar të premten, duke e çuar totalin në 200,013 në nëntë vitet e fundit. Kushtet e qeta të motit bënë që 70 persona në një varkë të arrinin të kalonin kufirin.

Qeveritë e njëpasnjëshme kanë premtuar të zvogëlojnë mbërritjet e emigrantëve përmes kësaj rruge dhe të ndalojnë operacionet e kontrabandës që lehtësojnë kalimet e rrezikshme, por numri i mbërritjeve me varka të vogla është më shumë se dyfishuar në tre vitet e fundit për të arritur këtë moment të ri historik.

Të paktën tetë emigrantë kanë vdekur këtë vit, ndërsa përpiqeshin të kalonin Kanalin me varkë, sipas Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin e OKB-së dhe autoriteteve franceze. Vitin e kaluar u konfirmua se 23 persona kishin vdekur.

Numri i emigrantëve që përpiqeshin të kalonin Kanalin u shpall një “incident i madh” nga qeveria në vitin 2018 pas një rritjeje të njerëzve që përdorin këtë rrugë.

Një kombinim i sigurisë së shtuar në porte, një shtrëngim i rrugëve të tjera të paligjshme dhe zhvillimi i bandave të organizuara thuhet se kanë ndihmuar në rritjen e kalimeve me anije të vogla.

Rreth 128,000 kalime u kryen nën qeveritë e mëparshme konservatore midis viteve 2018 dhe 2024. Ish-kryeministri konservator Rishi Sunak u zotua të ndalonte anijet në vitin 2022, ndërsa Partia Laburiste premtoi të shkatërronte bandat e kontrabandës së njerëzve që fitonin para nga kalimet e paligjshme të Kanalit kur Sir Keir Starmer mori pushtetin në vitin 2024.

Që atëherë, më shumë se 72,000 njerëz kanë hyrë në Mbretërinë e Bashkuar në këtë mënyrë. Shumica e njerëzve që kalojnë kufirin udhëtojnë nga Franca dhe vazhdojnë të kërkojnë azil në Mbretërinë e Bashkuar, megjithëse jo të gjithëve u jepet ky i fundit.

Numri i njerëzve që ndjekin këtë rrugë të rrezikshme çdo vit arriti kulmin në vitin 2022, kur më shumë se 45,000 njerëz e bënë udhëtimin përpara se të binte me disa mijëra vitin pasardhës. Numri vjetor i kalimeve është rritur gradualisht që atëherë në nivele të ngjashme gjatë tre viteve të fundit.

