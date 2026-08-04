BRUKSEL – Hyn në fuqi Ligji i BE-së për Inteligjencën Artificiale
BRUKSEL, 3 korrik /ATSH -AA/ – Rregullat e Bashkimit Evropian që u kërkojnë kompanive të identifikojnë materialet e krijuara dhe të manipuluara nga Inteligjenca Artificiale (IA), hynë në fuqi të dielën si pjesë e Aktit gjithëpërfshirës të Inteligjencës Artificiale të bllokut.
Neni 50 i ligjit kërkon që ofruesit e chatbot-eve dhe sistemeve të tjera interaktive të IA-së t’u tregojnë njerëzve se kur janë duke komunikuar me IA-në, përveç nëse ky fakt është tashmë i dukshëm.
Sipas Komisionit Evropian, ofruesit e sistemeve të aftë për të prodhuar tekst sintetik, imazhe, video ose audio duhet të vendosin shënues të lexueshëm nga makina që lejojnë që materiali të zbulohet si i gjeneruar ose i manipuluar nga IA.
Kompanitë dhe përdoruesit e tjerë profesionistë që vendosin sisteme të IA-së duhet të ofrojnë etiketa të qarta dhe të kuptueshme kur publikojnë falsifikime të thella ose tekste të krijuara nga IA për çështje me interes publik që nuk i janë nënshtruar rishikimit njerëzor ose kontrollit editorial domethënës.
Ata duhet të njoftojnë njerëzit e ekspozuar ndaj njohjes së emocioneve të bazuara në IA ose sistemeve të kategorizimit biometrik. Komisioni tha se kërkesat kanë për qëllim të reduktojnë mashtrimin, imitimin dhe dezinformimin duke i lejuar njerëzit të përcaktojnë nëse materiali që ata shohin, dëgjojnë ose lexojnë është autentik.
– Merrni masa të ashpra kundër “deepfakes”
“Deepfakes” përkufizohen sipas ligjit si imazhe të krijuara ose të manipuluara nga IA, audio ose video që u ngjajnë njerëzve, objekteve, vendeve ose ngjarjeve ekzistuese dhe që shfaqen në mënyrë të rreme si autentike.
Teksti i krijuar nga IA në lidhje me politikën, shëndetin publik, sigurinë, mjedisin, sigurinë e konsumatorëve, shkencën, kulturën dhe tema të tjera të debatit publik duhet të etiketohet kur publikohet pa mbikëqyrje redaktuese njerëzore.
Materiali që i është nënshtruar shqyrtimit thelbësor njerëzor nuk kërkon etiketë. Komisioni theksoi, megjithatë, se kontrollet sipërfaqësore të kufizuara në drejtshkrim, gramatikë ose formatim nuk do të kualifikohen si kontroll editorial.
Dispozita të veçanta zbatohen për veprat artistike, krijuese, satirike dhe fiktive që përmbajnë “depfakes”. Zbulimi ende kërkohet, por mund të paraqitet në një mënyrë që nuk ndërhyn në kënaqësinë ose shfaqjen e punës.
Njerëzit që përdorin IA-në për qëllime thjesht personale dhe joprofesionale janë jashtë fushëveprimit të ligjit. Individët që e përdorin rregullisht atë për përfitime ekonomike ose si pjesë e një biznesi, tregtie, veprimtarie të pavarur ose profesionale mund të konsiderohen dislokues dhe për këtë arsye mbulohen nga kërkesat.
Rregullat zbatohen për kompanitë jashtë BE-së kur prodhimi i sistemeve të tyre të IA-së përdoret brenda bllokut. /,os/
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