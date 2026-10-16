Burime: urdhri për kufizimin e Starshield-it për Ukrainën erdhi nga brenda Shtëpisë së Bardhë
Urdhri për kufizimin e shërbimit satelitor Starshield për ushtrinë ukrainase erdhi nga brenda Shtëpisë së Bardhë, sipas Reuters-it, që citon dy zyrtarë amerikanë dhe një zyrtar perëndimor të informuar për çështjen.
Sipas burimeve të Reuters-it, të cilat folën në kushte anonimiteti, drejtuesit në Departamentin amerikan të Mbrojtjes morën një mesazh se shërbimi Starshield i SpaceX-it për ushtrinë ukrainase duhej ngadalësuar. Burimet nuk specifikuan se kush brenda Shtëpisë së Bardhë e mori vendimin, as kush ishte përgjegjës për zbatimin e urdhrit. Pentagoni është klienti më i madh i Starshield-it, versioni ushtarak i shërbimit Starlink.
Një zyrtar i lartë ukrainas tha se, pas kufizimit, Kievi telefonoi të martën dhe të mërkurën zyrtarë të lartë në Shtëpinë e Bardhë, në Departamentin e Shtetit dhe në Pentagon për të kërkuar shpjegime, dhe iu tha se bëhej fjalë për një vendim të Shtëpisë së Bardhë. I pyetur nga Reuters-i, një zyrtar i lartë amerikan tha se një kërkesë e tillë nuk është bërë kurrë nga presidenti, ndërsa Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj pyetjes nëse kërkesën mund ta kenë bërë zyrtarë të tjerë të administratës. Koment nuk dhanë as SpaceX-i, as Departamenti i Mbrojtjes, as ambasada e Ukrainës në Uashington.
Zyrtarët ukrainas thonë se këtë javë marrësit e shkallës ushtarake ndaluan së funksionuari kur montoheshin në objekte që lëviznin shpejt, duke ndërhyrë në sistemet e drejtimit të dronëve ukrainas. Një person në Ministrinë ukrainase të Mbrojtjes tha të enjten se marrësit tashmë funksionojnë në lëvizje, por vetëm me shpejtësi deri në 160 kilometra në orë. Sipas Kievit, kufizimet ndërlikuan misionet e goditjes kundër forcave dhe logjistikës ruse në territoret e pushtuara dhe ngadalësuan dronët interceptues që përdoren kundër dronëve rusë Shahed. Elon Musk tha të mërkurën në X se sistemet Starshield janë në pronësi dhe nën kontrollin e qeverisë amerikane dhe se çdo kufi për shpejtësinë apo përdorimin e tyre e vendosin ushtria amerikane ose presidenti.
Kufizimi i përkohshëm erdhi ndërsa presidenti Donald Trump i bën presion Kievit të ndalë sulmet ndaj rafinerive ruse, të cilat ai i ka fajësuar për rritjen e çmimeve të energjisë që po dëmton perspektivat e republikanëve në zgjedhjet afatmesme të nëntorit. Ekspertët, megjithatë, thonë se rritja e çmimeve vjen kryesisht nga lufta e SHBA-së dhe Izraelit me Iranin, e cila ka mbyllur në masë të madhe Ngushticën e Hormuzit. Në një takim në Majami më 9 tetor, dhëndri i Trump-it, Jared Kushner, dhe i dërguari Steve Witkoff mbajtën ton të ashpër me palën ukrainase, duke shprehur pakënaqësinë e Uashingtonit për vazhdimin e sulmeve ndaj rafinerive pavarësisht kërkesave të përsëritura për ndalimin e tyre, dhe shpjeguan marrëveshjen e dizelit me Rusinë si një përpjekje për të zbutur qëndrimin e Moskës ndaj bisedimeve të paqes. Marrëveshja, sipas së cilës Rusia do të furnizojë mbi 2,25 milionë fuçi dizel, ka shkaktuar reagime edhe nga ligjvënës amerikanë.
Në ditët pas takimit, presidenti Volodymyr Zelensky e quajti vendimin amerikan për marrëveshjen e dizelit “të dobët”, ndërsa Trump-i kërkoi zgjedhje në Ukrainë dhe largimin e Zelenskyt. Sipas Reuters-it, pas kuintave zyrtarët amerikanë kishin kërcënuar edhe me ndalimin e inteligjencës për lëshimet e raketave ruse, megjithëse Trump-i tha të martën se Uashingtoni vazhdon ta ndajë inteligjencën me Kievin.
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