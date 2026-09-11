Bursat amerikane rimëkëmben pas zbutjes së çmimit të naftës dhe të dhënave për inflacionin
Aksionet amerikane u rimëkëmben të premten dhe fshinë pjesën më të madhe të humbjeve të javës, pasi çmimet e naftës u zbutën nga kulmi i ditëve të fundit dhe raporti i inflacionit doli afër pritshmërive të ekonomistëve — ndonëse çmimet mbeten ende shumë të larta.
Indeksi S&P 500 u rrit me 0.9%, duke thyer një seri katërditore humbjesh — më e gjata që nga qershori. Dow Jones u rrit me 519 pikë, ose 1%, ndërsa Nasdaq Composite u ngjit me 1.1%. Tregut i ndihmoi tërheqja e çmimeve të naftës, që kishin arritur nivelet më të larta që nga maji për shkak të luftës me Iranin: nafta Brent ra me 2.8% dhe u mbyll në 104.61 dollarë për fuçi, pasi gjatë natës iu afrua 110 dollarëve.
Zbutja e naftës lehtësoi pak presionin mbi inflacionin. Raporti i së premtes tregoi se konsumatorët amerikanë paguan në gusht çmime 3.4% më të larta se një vit më parë për benzinë, ushqime dhe kosto të tjera jetese — afër asaj që prisnin ekonomistët. Të dhënat forcuan pritshmërinë e tregtarëve se Rezerva Federale do të detyrohet ta rrisë normën bazë të interesit në mbledhjen e javës së ardhshme.
Pritshmëritë në rritje për rritjen e normave e çuan yield-in e bonove 2-vjeçare të Thesarit në 4.64%, nga 4.56% të enjten vonë. Yield-et afatgjata lëvizën më pak: ai 10-vjeçar u rrit lehtë në 4.97%, ndërsa ai 30-vjeçar ra në 5.35%. Sipas ekonomistëve, kjo mund të jetë shenjë se tregu i bonove i sheh rritjet e ardhshme të Fed-it si ndihmë për të mbajtur nën kontroll inflacionin afatgjatë. Kryetari i Fed-it, Kevin Warsh, ka këmbëngulur se nuk do të japë sinjale për lëvizjet e ardhshme, ndërsa Presidenti Donald Trump ka bërë presion për norma më të ulëta, jo më të larta.
Besimi i amerikanëve vazhdon të zbehet: një raport paraprak i Universitetit të Michiganit të premten tregoi rënie të ndjenjës së konsumatorit, ndërsa pritshmëritë për inflacionin në vitin e ardhshëm u hodhën në 4.6%, nga 4% muajin e kaluar — niveli më i lartë që nga qershori.
Në Wall Street, Kroger u rrit me 2.5% pas një fitimi tremujor më të fortë se pritshmëritë. ACV Auctions u hodh me 44.5% pasi Copart tha se do të paguajë 10.50 dollarë cash për aksion. Oracle, pas një kërcimi fillestar prej 8.5% me rezultate më të mira se pritjet, u zbeh dhe u mbyll me rënie 1%. Në Evropë, FTSE 100 i Londrës shtoi 0.4% pas të dhënave se ekonomia britanike ishte më e fortë në korrik se pritshmëritë, ndërsa në Azi indeksi japonez Nikkei humbi 1.9% dhe ai koreanojugor Kospi 1.8%.
Burimi: AP (Associated Press)
https://apnews.com/article/financial-markets-stocks-oil-iran-war-bonds-rates-8c3272812f5e9b9238c6a3301921c17a
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