Një Gavin McKenna i entuziazmuar për ndeshjen hapëse të sezonit të Maple Leafs
Gavin McKenna mori pjesë në stërvitjen e parë për të rinjtë të Toronto Maple Leafs dhe shprehu entuziazmin për afrimin e ndeshjes hapëse, që do të luhet më 29 shtator ndaj Montrealit në Scotiabank Arena. Me kampin stërvitor që po afron, 18-vjeçari tha se ndjen se fillimi i karrierës së tij në nivelin e parë po bëhet më i prekshëm.
Siç raporton nhl, McKenna u zgjodh si zgjedhja e parë në draftin e 26 qershorit 2026 dhe klubi vendosi që ai të qëndrojë në Toronto në vend që të udhëtonte për sfidat e Prospect Challenge në Gatineau. Ai mori pjesë në darkën e orientimit, stërviti me të rinjtë dhe më pas vazhdoi programin stërvitor me skuadrën e parë para fillimit të kampit. Trajneri i Marlies, Steve Sullivan, vlerësoi inteligjencën e tij në lojë, aftësinë për të zbatuar nisma edhe kur situatat nuk janë perfekte dhe vizionin për të krijuar asistime.
Pas draftit, verë e tij ishte e ngjeshur: ai kaloi javë në Muskoka duke stërvitur me emra si Connor McDavid, Leon Draisaitl dhe Evan Bouchard, dhe pati skanime të përbashkëta me Mitch Marner dhe John Tavares. McKenna tha se stërvitjet në Vancouver dhe sesionet informale me profesionistët i dhanë ritëm përgatitjes dhe se ndihet i gatshëm pas ritmit të lartë të stërvitjes së së premtes me të rinjtë.
Auston Matthews e ka pritur McKenna në ambientet e skuadrës, madje e ftoi në darkë dhe kanë zhvilluar stërvitje së bashku; McKenna e përshkroi atë si një eksperiencë të veçantë dhe mësuese. Ai tha se nuk do të hezitojë nëse i ofrohet mundësia të luajë pranë kapitenit dhe se pret të mësojë shumë nga një lojtar me përvojë. Sullivan e krahasoi fillimisht me Clayton Keller për mënyrën e lojës — një krijues me staturë më të vogël, por me zgjidhje të shpejta — dhe me hapjen e kampit stërvitor McKenna pritet të vazhdojë përgatitjet për një debut të mundshëm në sezon. Sipas nhl.
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