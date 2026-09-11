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Bota

SHBA – Aeroporti i Nashvillit do të riemërtohet në nder të Dolly Parton

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do të riemërtohet në nder

UASHINGTON, 11 shtator /ATSH-AFP/- Aeroporti kryesor i Nashvillit, në Tenësi qytet i muzikës country do të riemërtohet në nder të një prej yjeve të tij më të shquar, Dolly Parton, e cila ndërroi jetë muajin e kaluar.

Autoriteti Metropolitan i Aeroportit të Nashvillit (MNAA) votoi sot me rezultatin 6-0 për të nderuar legjendën e muzikës country, duke ndryshuar emrin e Aeroportit Ndërkombëtar të Nashvillit.

“Edhe pse emri përfundimtar ende nuk është përcaktuar, ne po punojmë ngushtë me palët përkatëse për të përcaktuar me kujdes mënyrën se si do të përfshihen emri dhe trashëgimia e Dolly Parton”, deklaroi MNAA në një komunikatë.

Parton ndërroi jetë në moshën 80-vjeçe më 25 gusht, pas një beteje të shkurtër me kancerin.

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