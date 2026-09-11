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Amerika

Gjykata federale rrëzon urdhrin e administratës Trump për të mbajtur hapur centralin e qymyrit në Michigan

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Një gjykatë federale apeli i dha të premten një goditje administratës Trump, duke vendosur se Departamenti i Energjisë e tejkaloi autoritetin kur e detyroi një central me qymyr në Michigan të qëndronte hapur përtej datës së planifikuar të mbylljes vitin e kaluar.

Sekretari i Energjisë, Chris Wright, kishte thënë se centrali 64-vjeçar J.H. Campbell ishte i nevojshëm për të garantuar furnizim të besueshëm me energji elektrike në rajon dhe përdori kompetencat e emergjencës për ta mbajtur në punë. Por grupet mjedisore dhe tre shtete — Michigan, Illinois dhe Minesota — e çuan çështjen në gjykatë.

Gjykata e Apelit e Qarkut të Kolumbias u dha të drejtë shteteve dhe grupeve, duke thënë se nuk kishte emergjencë të vërtetë sipas ligjit. Gjyqtarja Cornelia Pillard shkroi për panelin unanim prej tre gjyqtarësh se neni i Ligjit Federal të Energjisë që lejon urdhrat e emergjencës është “në thelb një mekanizëm i ngushtë, zgjidhje e fundit”, që përdoret vetëm kur ka nevojë për veprim të menjëhershëm dhe kur vetëm Departamenti i Energjisë mund të veprojë. Ajo e quajti “shqetësues” kthimin mbrapsht të mbylljes “të planifikuar gjatë dhe me kujdes” të centralit.

Prokurorja e Përgjithshme e Michiganit, Dana Nessel, demokrate, tha se u ndje e lehtësuar që gjykata “hodhi poshtë urdhrin e Departamentit të Energjisë që nuk kishte asnjë bazë në realitet”. Sipas saj, zyra e saj “e ka luftuar në çdo hap këtë mashtrim të paligjshëm politik, dhe ky vendim provon atë që kemi thënë gjatë gjithë kohës: kjo administratë nuk mund të shpikë emergjenca false për të anashkaluar sundimin e ligjit kundër interesave më të mira të banorëve të Michiganit”.

Rasti i Michiganit është një nga disa mosmarrëveshjet ligjore në të gjithë vendin, pasi administrata po përdor kompetencat e emergjencës për të detyruar gjashtë centrale me qymyr të mos mbyllen — edhe në Indiana, Kolorado, Florida dhe shtetin e Uashingtonit. Një central nafte dhe gazi në Pensilvani u urdhërua gjithashtu të mbajë turbinat në punë si rezervë për rrjetin e Atlantikut të Mesëm. Kritikët thonë se urdhrat po rrisin faturat e konsumatorëve dhe po shtojnë ndotjen e ajrit dhe ujit që mund të ishte shmangur.

Presidenti Donald Trump shpalli emergjencë kombëtare energjetike me një urdhër ekzekutiv në janar 2025, duke cituar rritjen e kërkesës nga inteligjenca artificiale dhe qendrat e të dhënave. Mbajtja hapur e centralit të Michiganit përtej mbylljes së planifikuar në maj 2025 ka kushtuar deri tani rreth 259 milionë dollarë, sipas dokumenteve të reja financiare — humbje që, sipas kundërshtarëve, ka gjasa të paguhen nga familjet dhe bizneset e Midwestit.

Kompania Consumers Energy, që operon centralin Campbell, tha se po e shqyrton vendimin e gjykatës, por ndërkohë do ta mbajë centralin në punë sipas një urdhri të fundit të Departamentit të Energjisë që e zgjat direktivën deri në mesin e nëntorit. Grupet mjedisore e përshëndetën vendimin si fitore për familjet që po paguajnë për “një central të vjetër, të shtrenjtë dhe të ndotur”. Departamenti i Energjisë nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment.

Burimi: AP (Associated Press)
https://apnews.com/article/michigan-coal-plant-trump-energy-climate-a9bc050527d58ed501a5498cbf0411d5

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