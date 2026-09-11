Chicago Bears i japin D’Andre Swift zgjatje trevjeçare prej 33.75 milionë dollarësh
Chicago Bears dhe sulmuesi D’Andre Swift kanë arritur marrëveshje për t’i zgjatur bashkëpunimin, duke siguruar shërbimet e tij për disa vite dhe stabilizuar repartin e running back-ëve të skuadrës.
Siç raporton nfl, zgjatja është për tre vjet dhe vlen 33.75 milionë dollarë, prej të cilave 27.5 milionë janë të garantuara. Marrëveshja rrit mesataren e pagës vjetore të Swift me më shumë se 3 milionë dollarë dhe e siguron atë deri në sezonin kur do të mbushë 30 vjeç (2029).
Swift nisi karrierën në NFL pasi u zgjodh në raundin e dytë të draftit të 2020 nga Detroit dhe më pas u transferua te Philadelphia në 2023. Pas një viti të suksesshëm me Eagles (1,263 yardë total dhe gjashtë touchdown), ai firmosi me Bears në 2024 një marrëveshje trevjeçare prej 24 milionë dollarësh. Me Chicago-n, Swift është shfaqur si një lojtar i besueshëm—mesatarisht 1,365.5 yardë në dy sezonet e para—dhe ka formuar një dyshe kontrastuese me back-un e fortë Kyle Monangai.
Me këtë zgjatje, drejtuesit e skuadrës, përfshirë menaxherin e përgjithshëm Ryan Poles, sigurojnë vazhdimësinë e repartit para nisjes së sezonit 2026; Bears do të nisin kampionatin të dielën ndaj Panthers me një çështje financiare më pak për t’u shqetësuar. Lajmi u njoftua edhe nga nfl.
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